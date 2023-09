Loi sur le travail des jeunes: une mesure nécessaire selon des Estriens

Les jeunes qui sont retournés sur les bancs de l'école cette semaine ne peuvent plus travailler autant qu'avant. Depuis vendredi, il est interdit pour un adolescent âgé entre 14 à 16 ans de faire plus de 17 heures de travail par semaine.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, est allé de l'avant comme prévu, malgré les craintes de certains employeurs.

À 15 ans, Annabelle Poissant travaille à la Crémerie de l'Est. Pour elle, limiter le travail à 17 heures par semaine est une bonne idée, car elle a remarqué que certains employeurs avaient tendance à éxagérer.

Il y avait des personnes qui ne dormaient pas beaucoup, qui avaient plus de difficultés à l'école et plus de stress , raconte cette dernière.

Pour elle, travailler moins de 10 heures, du lundi au vendredi est suffisant. Parfois les professeurs nous donnent des devoirs pour le lendemain, mentionne-t-elle. Comme ça, on est sûr d'avoir assez de temps pour faire ces devoirs-là et de ne pas se coucher à des heures intenses et de ne pas avoir le temps de les faire.

Sa patronne, Cynthia Maheu, est d’accord avec elle. Cette dernière aurait tout de même voulu un peu plus de souplesse.

On est déjà conscient que nos employés, quand ils sont plus jeunes, on les prévoit moins avec l'école et tout cela. Pour moi, je ne pense pas que ce sera difficile de gérer mon personnel avec cette nouvelle loi-là, à part peut-être le vendredi, je l'aurais peut-être mis dans la catégorie fin de semaine.

En général, la politique gouvernementale est bien acceptée. Avec le football et l'école, je n’ai pas vraiment le temps de travailler plus qu'en ce moment , explique un jeune Sherbrookois, Charles-Antoine Larochelle. Un six à huit heures par semaine, c'est ce que je fais et c'est bien en masse. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est vraiment bon , mentionne Olivier Roy.

Certaines entreprises comme les restaurants Louis restreignent les heures de travail des jeunes depuis plusieurs années. On préconise beaucoup le travail-études, mais les études avant le travail , dit le directeur général des restaurants, Christian Fréchette.

Je pense que c'est déjà ancré dans les normes de Louis. Monsieur Ellyson qui était là avant, il trouvait cela très important que les jeunes soient performants à l'école, mentionne Christian Fréchette. Pour bien performer, il ne faut pas trop travailler.

C'est bien beau avoir une petite job d'étudiant, mais plus tard, tu ne vas pas garder ta même job d'étudiant. Tu étudies justement pour avoir un bon emploi plus tard.

Les restaurants McDonald's de Sherbrooke adhéraient déjà à une politique du genre. Depuis 15 ans, la famille propriétaire est impliquée au sein la Fondation de la persévérance scolaire.

Cette loi pour nous, c'est une belle occasion de sensibiliser l'ensemble de la population, mais aussi les parties prenantes comme les étudiants, les jeunes et les employeurs sur l'importance de la conciliation études-travail.

Pour l'entreprise, cette loi comporte beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Pour nous, le défi a été de changer nos paramètres dans notre système informatique pour la planification de nos horaires afin de s'assurer évidemment de la conformité à la loi , explique Katia Cyr.

Cette nouvelle loi interdit aussi le travail en tout temps des jeunes de moins de 14 ans.

D'après le reportage de Jean Arel