Dominic Cardy, un député indépendant à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, réfléchit toujours à l’idée de fonder un nouveau parti.

Il est codirecteur de Force au Centre (Centre Ice Canadians en anglais), un mouvement qui dit vouloir donner une voix aux Canadiens pragmatiques et centristes .

Entre les libéraux de Justin Trudeau et les conservateurs de Pierre Poilievre, Dominic Cardy croit que la distance est suffisamment grande pour devenir le refuge de beaucoup d’électeurs.

Je pense qu’il y a une ouverture énorme dans le centre de notre politique , dit-il.

Et aussi un parti qui peut éviter le piège des réseaux sociaux, de toujours essayer de trouver les clics ici puis d'essayer de pousser les politiques dans une direction de plus en plus polarisée, de plus en plus extrême , ajoute-t-il.

Ni à gauche ni à droite

On n’a pas l’intention de créer un parti ni à droite ni à gauche , dit le député de Fredericton West-Hanwell. Je pense que les gens aimeraient entendre un message positif, dirigé vers le futur. Je pense qu'il y a une opportunité pour un message comme ça.

Ouvrir en mode plein écran Dominic Cardy a été ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick de 2018 à 2022. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Comme chef du Nouveau Parti démocratique ( NPD ) du Nouveau-Brunswick de 2011 à 2017, Dominic Cardy n’avait pas hésité à recruter des candidats tant chez les progressistes-conservateurs que chez les libéraux.

C’est finalement sous la bannière du Parti progressiste-conservateur de Blaine Higgs qu’il a fait son entrée en 2018 à l’Assemblée législative. En octobre 2022, celui qui était ministre de l'Éducation claquait la porte, évoquant des divergences de valeurs et de méthodes de travail.

Je suis absolument conscient du fait que créer un nouveau parti, ça, c’est une tâche énorme, et les chances de réussite sont minimes. Mais en même temps, c’est un moment de crise pour notre pays

Force au Centre compte annoncer le 20 septembre si le mouvement se transformera en parti politique. Le groupe a passé les derniers mois à élaborer un cadre politique et à débattre des suggestions de ses adhérents.

J'entends un désir de changement radical. Pas de détruire nos institutions, mais de changer la manière dont on les dirige. De les faire fonctionner mieux , écrivait Dominic Cardy dans un billet sur le site de Centre Ice Canadians, le 18 août. Il disait aussi entendre le souhait que nos dirigeants se responsabilisent et assument leurs erreurs.

En entrevue, Dominic Cardy dit qu’il est fortement probable qu’il dirige ce parti, s’il voit le jour. Par intérim , précise-t-il.

Mais encore, je suis député au niveau provincial. Ça, c'est mon travail, ma préoccupation , rappelle-t-il.

Et au Nouveau-Brunswick?

Mario Levesque, politologue à l'Université Mount Allison, ne croit pas qu’il soit irréaliste de proposer une nouvelle option aux électeurs. Dans un entretien téléphonique, samedi, il a affirmé qu’un parti de centre droit est nécessaire, mais au Nouveau-Brunswick.

Il n'y a plus de place pour les conservateurs modérés , dit Mario Levesque. Parce que le parti conservateur qu'il y a au Nouveau-Brunswick aujourd'hui, ce n'est plus un parti progressiste-conservateur comme leur nom suggère. C'est vraiment conservateur régressif.

Ouvrir en mode plein écran Mario Levesque est professeur de sciences politiques à l'Université Mount Allison. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Il croit que la formation qui dirige la province depuis 2018 est rendue trop à droite. On parle des politiques que Kris Austin aime, que Blaine Higgs aime , soutient-il, moins de droits pour les francophones dans la province, moins de droits pour la diversité dans la province, comme la politique 713 .

Le politologue accuse le Parti progressiste-conservateur d’être obsédé par la réduction de la dette au point de refuser d’investir les surplus dans des systèmes de santé et d’éducation où les besoins sont grands.

S'il y avait un parti qui se place juste au centre, mais juste au centre droit un petit peu, il pourrait attraper tout le vote des conservateurs modérés, mais aussi il pourrait avoir beaucoup de votes des personnes d'habitude qui votent pour le Parti libéral , pense Mario Levesque.

À Fredericton, Dominic Cardy n’envisage pas de nouveau joueur sur la scène provinciale.

Si on arrive à créer un parti au niveau fédéral, ça va être un parti seulement fédéral. Aucune implication avec la politique provinciale , résume-t-il.

Pour ce qui est de la situation au Nouveau-Brunswick, il pense que le Parti progressiste-conservateur devrait plutôt changer de cap, et se rapprocher du centre.

D'après le reportage d'Alix Villeneuve