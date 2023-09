Le directeur de la Polyvalente des Baies et de l’école primaire Leventoux à Baie-Comeau, Ken Bouchard, est d'avis que les mesures d'allègements instaurées pendant la période pandémique — quant à la quantité de notions enseignées aux élèves et à l'importance des examens ministériels dans la note finale du bulletin — étaient bénéfiques pour les jeunes.

La rentrée scolaire réservait une surprise aux enseignants du primaire et du secondaire : l’annonce du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, qui lève les allègements instaurés durant la pandémie.

S'il avait bon espoir que tout se passera bien en stipulant un retour à la normale le plus rapidement possible , certains intervenants du milieu scolaire n’en sont pas aussi convaincus.

C’est le cas du directeur de deux écoles de Baie-Comeau, Ken Bouchard, qui aurait préféré un rythme plus graduel vers le retour à la normale. Une chose qui me fatigue un peu, c’est le mot "rapide" , indique-t-il. Un "rapide" retour à la normale. Je pense qu'il faut y aller graduellement. Je le dis depuis le début, il y a quand même de belles choses que la COVID a laissées. On n’est pas obligé de courir pour revenir à la normale.

Depuis décembre 2020, les enseignants présentaient environ 75 % des notions de chaque matière. Il leur est maintenant demandé d’enseigner l'entièreté du curcus. Selon M. Bouchard, cela ne peut se faire en un claquement de doigts .

L’importance des examens du ministère de l’Éducation dans la note du bulletin final a aussi été réduite pendant la pandémie, passant de 50 % de la note finale à 20 % au secondaire, et de 20 % à 10 % au primaire.

En plus d'être une grande source de pression pour les étudiants, les épreuves ministérielles peuvent empêcher des jeunes de terminer leur année scolaire, même s'ils étaient en situation de réussite pendant le reste de l'année.

Dans une entrevue avec Bis Petitpas à l'émission Bonjour la Côte, Ken Bouchard remet en question la valeur de l’épreuve ministérielle, qui était déjà contestée. Ça peut tirer davantage l’élève vers l’échec , déplore-t-il. 20 %, j’étais très à l'aise avec ça. Ça montre l'importance de l'épreuve uniforme. […] Je ne crois pas que la valeur de 50 % soit nécessaire.

Des élèves qui étaient en très bonne réussite peuvent se trouver en échec avec les examens du ministère.

M. Bouchard reste persuadé que ses équipes-écoles se retrousseront les manches pour s’adapter à la nouvelle demande du ministère et mettre en place les meilleures conditions pour la réussite des élèves.