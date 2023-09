Vers un futur hôtel de ville plus écoénergétique à La Pêche

Dans le secteur de Sainte-Cécile-de-Masham, en Outaouais, le futur hôtel de ville de la Municipalité de La Pêche commence à prendre forme. Le bâtiment en bois massif et à la toiture singulière vise à respecter les plus hautes normes en matière d’efficacité énergétique.

La structure de ce dernier a de quoi impressionner avec ses 1400 m2 de bois massif et sa toiture autoportante sans colonnes ni poutres. Sa forme atypique en dents de scie rappelle les traditionnels ponts couverts de la région.

Le matériau utilisé, lui, est assez récent. Il s'agit de panneaux de bois massif lamellé-croisé, dit aussi CLT, dont la résistance se compare à l'acier et au béton, mais sans avoir autant d’impact sur l'environnement. Celui-ci permet une économie considérable de chauffage et de climatisation.

On parle de 65 % d'économie d'énergie quand on compare à des bâtiments qui seraient construits au code de 2021. Quand on regarde le code de l'énergie avant 2021, on parle d'économie d'énergie de 85 % , explique l’architecte du projet, Dominique Laroche.

Ouvrir en mode plein écran Le futur hôtel de ville de La Pêche sera situé dans le secteur de Sainte-Cécile-de-Masham. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

Pour cette construction, les architectes suivent le concept Passivhaus (ou maison passive), une norme internationale originaire d'Allemagne, qui est reconnue pour ses hauts critères, entre autres, en matière d'isolation thermique.

La firme d'entrepreneur général Ed Brunet et Associés, responsable de la construction du nouvel hôtel de ville, soutient que ce dernier serait parmi les premiers projets québécois de ce type à être certifié Passivhaus .

Cette exigence énergétique est nécessaire, selon le maire de La Pêche, Guillaume Lamoureux, qui souhaite agir efficacement contre les changements climatiques.

Au Québec, si on veut réduire notre empreinte carbone [et] limiter notre dépendance au carburant fossile, il y a deux grandes transitions à faire : une au niveau des véhicules, au niveau du transport, et une au niveau des bâtiments [...] Donc, il faut commencer quelque part.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Lamoureux, maire de La Pêche (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Toutes les fenêtres du projet sont faites en bois. Donc, le verre vient s'installer dans un assemblage de bois, alors que d'habitude, c'est plutôt un assemblage d'aluminium , explique Sébastien Brunet, le président de l’entreprise Ed Brunet et Associés qui mène le projet de construction.

On voit que ça se fait ailleurs dans le monde, ça se fait dans d'autres pays nordiques. On sait que ça fonctionne, mais nous, c'est la première fois qu'on l'essaye ici.

Le chantier, d'un coût total de plus de 10 millions de dollars et subventionné à moitié par le gouvernement, devrait être terminé pour le printemps prochain.

Il ne restera ensuite plus que l'aménagement paysager à faire avant que le futur hôtel de ville puisse accueillir les employés municipaux.

D’après les informations de Nelly Albérola