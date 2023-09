Réforme de la protection du territoire agricole : la MRC de Témiscamingue émet ses demandes

La MRC de Témiscamingue a déposé sa liste de demandes dans le cadre de la consultation sur la révision de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles.

Québec entend dans le cadre des consultations lancées en juin moderniser la loi qui date de 1978.

La MRC a émis cinq demandes en lien avec des revendications spécifiques à son territoire.

Publicité

Elle souhaite notamment que les municipalités reprennent la juridiction sur les droits acquis concernant certains territoires.

Elle veut aussi un élargissement des activités permises en zone agricole. En milieu rural, souvent, il y a une conjonction entre une activité agricole et une activité para agricole qui pourrait être, de transformation de laine, de transformation de viande ou éventuellement des services de proximité, une garderie en milieu rural qui pourrait se trouver en territoire agricole. Alors on doit réfléchir mieux et de façon beaucoup plus alerte sur les activités qu'on peut permettre en milieu agricole , insiste la préfète Claire Bolduc.

La MRC croit aussi que la Commission de protection du territoire agricole du Québec peut être plus sensible aux particularités des zones rurales et voir des assouplissements aux procédures des demandes d’exclusion.

La majorité, sinon la totalité des commissaires à la CPTAQ ne sont pas dans les territoires agricoles pour lesquels ils rendent des décisions. Ils viennent faire un tour, mais ils ne se déplacent pas sur le terrain. Ils ne vivent pas le terrain. Ils ne connaissent pas le terrain. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les particularités territoriales soient vraiment mieux prises en compte, mieux considérés dans les décisions qui seront annoncées.

Les procédures des demandes d'exclusion sont très lourdes, tant pour les propriétaires, d'éventuels promoteurs ou pour le monde municipal. On n'est pas desservi par des gens qui ont les deux pieds sur le territoire. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, que des décisions soient prises de façon assez universelle, alors que les territoires sont tous différents et on souhaite bien entendu que la commission de protection du territoire et des activités agricoles soit très sensible aux particularités de chacun des territoires. Actuellement encore là, on est dans une application quasi mur à mur , déplore la préfète qui affirme qu'elle n'est pas opposée à la loi, mais souhaite sa mise à jour.

Ces consultations devront aboutir vers la fin de 2024 à une réforme de la loi.