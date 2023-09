Le chapitre sudburois de Black Lives Matter a publié samedi un rapport sur l'impact de la présence policière dans les écoles du Grand Sudbury.

L'organisme y réclame la fin de tous les programmes qui amènent des policiers dans les écoles de la région. Cette recommandation se base sur les réponses de 84 élèves, parents et membres de la communauté à un sondage de Black Lives Matter (BLM) Sudbury.

Les sondés mettent en avant la discrimination envers les élèves racisés et LBGTQ, comme le relève ER, membre du conseil d'administration de BLM Sudbury. On a vu que ça cause beaucoup d'anxiété. Les témoignages reflètent beaucoup de situations où on criminalise les élèves, dit-iel. On prend le système qui existe dans la société et on l'amène dans les écoles et ça crée un environnement où on ne peut pas apprendre.

La police de Sudbury a une petite équipe dédiée aux initiatives scolaires. Cela inclut des programmes de sport qui invitent des jeunes à interagir avec la police dans un contexte positif. L'équipe a aussi le mandat d'identifier et encadrer les élèves à risque de comportements violents.

Mais BLM Sudbury souligne que plusieurs des gens sondés n'étaient même pas au courant de ces initiatives, et réclame plus de transparence de la part des conseils scolaires impliqués. Il faut sensibiliser les gens pour qu'ils sachent ce qui se passe dans leurs écoles, dans leur communauté , reprend ER.

Plusieurs programmes d'agents de police en milieu scolaire ont été abandonnés en Ontario ces dernières années, comme dans la région de Peel en banlieue de Toronto.

La discussion pour les écoles du Grand Sudbury est similaire à beaucoup d'autres ailleurs en Amérique du Nord, remarque le professeur à la Faculté d'éducation de l'Université York, Carl James. Le rapport de BLM Sudbury signale la plupart des avertissements que nous avons vus et entendus sur le débat de la présence policière à l'école , dit-il.

Les conseils scolaires devraient entendre le point de vue de la communauté, des parents et des étudiants avant de prendre certaines décisions.

BLM Sudbury suggère de remplacer les programmes policiers dans les écoles par des initiatives pour le bien-être et l'épanouissement des jeunes, afin de créer un meilleur environnement scolaire pour les élèves.

Avec les informations de Chris St-Pierre.