La chasse est ouverte dans la zone 28

Les adeptes de la chasse à l’arc et à l’arbalète sont de retour dans les forêts de la zone 28 au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis samedi matin.

La saison s'annonce intéressante pour les chasseurs puisqu'il s'agit d'une année permissive, c'est-à-dire qu'il est permis de chasser le mâle, la femelle et le veau.

L'effervescence se fait sentir depuis quelques semaines dans les commerces de la région, selon le propriétaire de la boutique Chasse et pêche Chicoutimi, Éric Lapointe.

C’est la fête aujourd’hui [...] Sur la zone 28, c’était l’ouverture ce matin, une demi-heure avant le lever du soleil.

Éric Lapointe est propriétaire de la boutique Chasse et pêche Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Cette période de chasse à l'orignal va s'étendre jusqu'au 17 septembre avant de laisser place à celle des armes à feu entre le 23 septembre et le 13 octobre.

La première période, à l’ouverture, les orignaux ont plus des comportements qui sont sociaux que de reproduction. C’est la période de l’arc et de l’arbalète, alors au niveau de la forêt, on peut faire des rencontres qui sont plus sociales, moins de provocation , indique Éric Lapointe.