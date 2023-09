« On a eu la consultation Rimouski 2030. Là, on a Rimouski, ville cyclable 2030! », fait valoir Dany April. Le président de l’Association Rimouski ville cyclable était présent samedi matin sur le site du Festi-Jazz pour récolter commentaires et suggestions des citoyens en vue d’améliorer le réseau cyclable de la ville.

On aimerait que d’ici 2030, le réseau soit complet , commente-t-il.

L’association doit proposer à la Ville un plan d’amélioration de son réseau cyclable pour les prochaines années, d'ici la fin du mois.

Selon l’organisme, le réseau actuel de pistes cyclables souffre de nombreuses lacunes. Rimouski dispose d’un réseau cyclable de près de 60 kilomètres, mais les pistes ne communiquent pas toutes entre elles pour offrir des déplacements fonctionnels et directs. Des supports à vélos, des éléments de signalisation et des voies réservées aux cyclistes sont également manquants.

On a de la difficulté à circuler à travers la ville. On pense à ceux qui veulent aller à l’école, aller travailler en vélo, aller magasiner. Ce qu’on veut faire, c’est de faciliter le transport à l’intérieur de la ville avec des axes est-ouest et nord-sud et des interconnexions pour permettre aux gens de circuler en ville en toute sécurité , explique M. April.

Selon lui, de plus en pus de Rimouskois aimeraient se déplacer à vélo, mais hésitent par manque de sécurité sur le réseau cyclable.

Ouvrir en mode plein écran Des Rimouskois ont peur d'utiliser le réseau cyclable de la ville accompagnés de leurs enfants, selon le président de l'Association Rimouski ville cyclable. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Des présentations informatives ont également été proposées samedi pour mettre en lumière les projets en cours et les plans futurs afin d'encourager la mobilité active à Rimouski. Les citoyens qui n'ont pas pu se présenter au kiosque d'informations sont invités à écrire directement à l'Association Rimouski ville cyclable.

Dany April assure que l'administration municipale compte intégrer ces recommandations dans son prochain plan d’immobilisations.

L’an prochain, des travaux entre la 2e Rue et le chemin du Sommet doteront certains tronçons routiers de voies réservées pour le transport actif. Un axe cyclable nord-sud sur l’avenue de la Cathédrale est notamment prévu.

Avec la cueillette de Fabienne Tercaefs