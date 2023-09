C'est parti pour la Fête des Vendanges à Magog. Durant deux fins de semaine, les épicuriens pourront profiter de produits 100 % québécois à la Pointe Merry.

En plus des vignobles, des microbrasseries et des distilleries sur place, plusieurs artistes, comme Maxime Landry et Annie Blanchard ou encore Jean-Marc Couture, donneront des spectacles durant le week-end.

Ouvrir en mode plein écran Maxime Landry et Annie Blanchard ont présenté leur spectacle Jolene and the Gambler, qui rend hommage à la musique de Dolly Parton et Kenny Rogers. Photo : Radio-Canada / Arianne Beland

Le central, c'est le gourmand, bien évidemment. J'ai plus de 90 exposants , lance gaiement la directrice générale de l'événement, Roxanne Bourgault. Elle souligne que l'offre se diversifie d'année en année.

On a une ambiance festive. On peut voir qu'il y a un amas de personnes, c'est tellement génial de commencer un festival avec autant de gens, avec autant de plaisir et de soleil. On ne pouvait pas rêver de mieux.

Ouvrir en mode plein écran La Fête des Vendanges attire plusieurs dizaines de milliers de personnes, selon les organisateurs. Photo : Radio-Canada / Arianne Beland

Cet événement est apprécié autant par les gourmands que les exposants. Ça nous permet aussi de rencontrer les personnes, de nous rapprocher de nos clients en fait pour qu'après ça, ils viennent nous voir chez nous , explique Marie-Josée Monpetit du vignoble J.O. Montpetit & Fils.

Ouvrir en mode plein écran Roxanne Bourgault, directrice générale de la Fête des Vendanges. Photo : Radio-Canada / Arianne Beland

Les participants rencontrés au hasard par Radio-Canada, samedi, étaient enthousiastes à l'idée de visiter les kiosques. Je trouve que l'ambiance est extraordinaire , lance une dame qui se rendait à cet événement pour une première fois.

Deuxième prise pour le plongeon extrême

L'athlète de plongeon extrême Lysanne Richard a choisi cet événement pour tenter à nouveau de battre le record féminin de hauteur à partir d'un hélicoptère. Ce grand plongeon, d'une hauteur d'environ 24 mètres, sera effectué dans le lac Memphrémagog, dimanche, à 14 heures.

Si les conditions météorologiques ne le permettent pas, le saut sera remis au lendemain à la même heure.

Rappelons que ce saut devait avoir lieu à la fin du mois de juillet. Ce dernier a été annulé en raison d'une cellule orageuse.

L'événement se déroule les 2 , 3 , 4 ainsi que les 9 et 10 septembre.