À quelques jours de la rentrée scolaire à T.-N.-L., les autorités scolaires disent constater un intérêt grandissant pour les écoles francophones de la province.

Les six écoles francophones dans les régions de Saint-Jean, Port au Port et du Labrador accueilleront cette année 350 élèves.

Lors d’une entrevue vendredi à l’émission Le Réveil, la directrice générale du Conseil scolaire francophone provincial ( CSFP ), Selena Mell, a dit avoir reçu plus de demandes d'inscriptions dans ses écoles.

Ce qu'on a constaté cette année, c'est qu'il y avait un intérêt accru pour le CSFP , a mentionné la directrice.

Il faut cependant étudier chaque candidature pour s'assurer que les familles sont bien désignées comme francophones, selon les normes provinciales.

On a vu qu'on avait du succès à attirer les gens

Une augmentation du nombre d’élèves entraîne nécessairement un besoin de mettre les bâtiments scolaires à niveau. Selena Mell se réjouit de l’engagement du sous-ministre adjoint à l’Éducation de la province qui, dit-elle, prend le temps de visiter chaque école, signe que le CSFP a des alliés.

L'École Sainte-Anne est l'une des deux écoles francophones dans la péninsule de Port au Port. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Elle tient à remercier les parents d’élèves de l'École Rocher-du-Nord, à Saint-Jean, pour leur grande patience pendant le projet de rénovation de cet établissement scolaire.

On a pu visiter l'école cette semaine. On voit que les projets s'achèvent , dit-elle. Ça va être une très belle école, même [si] le projet a été retardé à plusieurs reprises.

Selena Mell est directrice générale du conseil scolaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Eve Gagnon

Défis de recrutement

Le recrutement d’enseignants est un défi constant pour les écoles francophones. La directrice du conseil scolaire indique qu’il ne restait que deux postes permanents d’enseignants (Nouvelle fenêtre) à pourvoir.

L’un est à l’école primaire Boréale d’Happy Valley-Goose Bay et l’autre à l’école secondaire Sainte-Anne, à La Grand'Terre.

On a des enseignants qui sont retardés avec les procédures d'immigration et de certification, mais on a engagé une consultante en immigration qui pourra nous aider dans le processus, et on est en train d'élaborer des plans temporaires d'intérim , précise-t-elle.

Selena Mell salue également le travail sans relâche du personnel scolaire pour que tout soit au point pour la rentrée.

On se sent très prêts , a-t-elle déclaré.

On veut tous le meilleur pour les étudiants francophones et leurs familles. Je crois que ça va être une très belle année , conclut la directrice du conseil scolaire.

Avec les renseignements de Marc Babin