Cet été, la région s'est familiarisée avec un ciel gris et de nombreuses précipitations à plusieurs reprises. Toutefois, pour les premiers jours de septembre, les Estriens auront droit à de la chaleur.

Pour l'occasion, certaines piscines de la Ville de Sherbrooke seront exceptionnellement ouvertes jusqu'à lundi, ainsi que la plage municipale de Deauville. La piscine des Optimistes sera exceptionnellement ouverte mardi et mercredi prochain également.

Le météorologue d'Environnement Canada, Simon Legault, remarque que l'été n'a pas dit son dernier mot.

Déjà, dimanche et lundi, les températures vont monter, il y a aura aussi un apport d'humidité qui va être important. On ne voit pas vraiment de précipitations dans cet épisode-là, mais beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil aussi.

Selon les prévisions d'Environnement Canada, la chaleur et le soleil seront présents au moins jusqu'à mercredi. Au milieu de la semaine prochaine, l'humidex frôlera les 37, voire 38.

Il faut se rappeler qu'on n'est pas vraiment acclimaté à des températures aussi fortes parce que cet été ça a été plutôt absent, explique Simon Legault. Là, il va falloir trouver des moyens, comme on le fait en plein milieu de juillet, [comme] se rafraîchir, revenir à l'ombre, prendre des pauses et ne pas s'activer trop si on souffre de la chaleur.

Selon le météorologue, les personnes vulnérables doivent être prudentes.