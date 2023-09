La Saskatchewan remboursera deux médicaments pour la sclérose latérale amyotrophique

Le gouvernement de la Saskatchewan remboursera désormais deux médicaments pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA), l'Albrioza et le Radicava. D'après la province, ces médicaments coûtent actuellement des dizaines de milliers de dollars par mois aux patients.

C'est une excellente nouvelle qu'ils soient remboursés [...] Plus il y a des gens qui ont accès à ces médicaments, mieux c'est , estime le président du conseil d'administration de l'ALS Society of Saskatchewan, Shawn Dreger.

La SLA (ALS en anglais), aussi connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, est une maladie neurodégénérative incurable qui provoque la perte de la capacité musculaire. Les personnes atteintes finissent par perdre la capacité de parler, de bouger et de respirer.

Selon Shawn Dreger, quand quelqu'un reçoit un diagnostic de SLA , son espérance de vie est estimée entre deux et cinq ans. Pour plusieurs patients, [l'Albrioza et le Radicava] peuvent ralentir les symptômes et allonger la vie , explique-t-il.

Shawn Dreger précise cependant que les traitements pour la SLA peuvent être très très coûteux s'ils ne sont pas payés par le gouvernement.

Par courriel, un porte-parole du ministère de la Santé de la Saskatchewan précise que l'Albrioza coûte environ 220 000 $ par année par patient. Pour le Radicava, ce montant s'élève à environ 130 000 $ par année.

Selon le porte-parole, le ministère ne connaît pas le nombre exact de patients qui pourront profiter de ce remboursement.

Davantage d'options

Dans un communiqué de presse publié vendredi, le ministre provincial de la Santé, Everett Hindley, s'est réjoui du changement.

Offrir davantage d'options pour les patients souffrant de SLA est crucial, vu la vitesse à laquelle la maladie progresse , note-t-il.

Les personnes vivant avec la SLA savent à quel point cette maladie peut être débilitante. Rembourser ces médicaments leur offre des traitements qui pourraient changer leur vie.

Selon le ministre, les personnes souffrant de SLA ou leurs familles qui pensent avoir besoin de ces médicaments sont encouragées à en parler à leurs médecins.

Avec les informations de Alexander Quon