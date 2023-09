Sud des T.N.-O. : pas de pertes de structures à Hay River, et autoroutes fermées

Des combattants du feu ont défendu avec succès Hay River, aux Territoires du Nord-Ouest, vendredi, alors que les conditions météorologiques étaient difficiles, selon NWT Fire.

Les équipes s'attendaient à des conditions météorologiques extrêmes vendredi au territoire, avec des vents violents soufflant du sud et de l'ouest pouvant exacerber une situation déjà difficile, en particulier à Hay River, où un feu brûle à un 1,5 km du centre-ville.

Vendredi soir, les autorités ont déclaré que la journée avait été chaude et sèche, avec des vents soufflant jusqu'à 50 km/h. Le comportement des incendies s’est intensifié tout au long de la journée et des colonnes de fumée se sont formées à mesure que ces vents et ces conditions sèches s'abattaient sur la région , a expliqué Mike Westwick, agent d’information sur les feux de forêt pour NWT Fire.

Une bonne visibilité a permis une attaque aérienne soutenue contre l'incendie, et il n'y a eu aucune perte de structure, selon un article publié sur la page Facebook de la Ville de Hay River. Des températures plus fraîches sont attendues samedi, mais des vents forts de 15 km/h à 40 km/h pourraient encore provoquer une certaine croissance du feu vers l'est en direction de Hay River.

Notre objectif est de retenir [le feu], et à partir de dimanche, lundi, nous commencerons potentiellement à avoir une certaine aide de la météo dans les prévisions , a précisé Mike Westwick.

Le feu reste non maîtrisé. Plus de 220 personnes, 12 hélicoptères, 23 pièces d'équipement lourd et des avions-citernes sont sur place.

L’autoroute 7 fermée entre la Colombie-Britannique et Fort Liard

L’autoroute 7 qui va jusqu’en Colombie-Britannique, et devient la 77, est quant à elle fermée à la suite d'un feu de forêt brûlant à proximité, et cela alors qu’une alerte d’évacuation a été lancée pour une zone en Colombie-Britannique au sud de Fort Liard.

La Première Nation de Fort Nelson a publié sur Facebook que le feu de forêt situé au kilomètre 56 de l'autoroute 77 se déplace de manière imprévisible en raison de vents extrêmes et conseille aux campeurs et voyageurs de quitter la zone immédiatement.

Toutes les autoroutes menant aux T.N.-O. depuis le sud sont actuellement fermées.

NWT Fire a annoncé la fermeture de l'autoroute 1, qui traverse le nord de l'Alberta, vendredi soir, en raison des feux. Elle devrait ouvrir et fermer tout au long du week-end.

Selon le site des autoroutes du territoire, l'autoroute 5 qui relie Fort Smith au nord-est de l'Alberta est également fermée. La seule route permettant de sortir du territoire qui reste ouverte est la route Dempster, qui relie le delta du Beaufort au Yukon.