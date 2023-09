Le nombre de jeunes en attente d'un psychologue a augmenté de façon impressionnante au Québec depuis 2020. C'est ce qu'indique notamment un rapport du CHU Sainte-Justine envoyé à la Coalition des psychologues du réseau public québécois, à la suite d'une demande d'accès à l'information déposée à la fin juillet.

En deux ans, le nombre de jeunes en attente d'une consultation avec un psychologue dans l'institution hospitalière a bondi de 106 pour la période 2019-2020 à 450 pour 2022-2023. Soit une hausse de 325 %.

Sur la même période, le délai moyen entre l'inscription à un programme prévoyant l'aide d'un psychologue et la première intervention a quasiment doublé, passant de 161 jours à 314 jours, soit près d'un an.

Le CHU Sainte-Justine assure néanmoins que toutes les demandes urgentes sont traitées dans l’immédiat. Quant aux autres demandes, nous avons une priorisation des requêtes selon les critères d’admissibilité et de priorités , précise l'institution dans ses réponses à la demande d'accès à l'information.

La Dre Karine Gauthier, présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois, s'inquiète de cette situation. Elle observe que le phénomène est perceptible dans toute la province, un constat partagé par la Dre Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec.

Cette liste d’attente pour le CHU illustre un problème plus large dans la province. C’est généralisé.

Selon des données partagées par la Dre Gauthier, il y a par exemple une augmentation de 64 % des délais d’attente dans le Bas-Saint-Laurent pour la même période.

Les jeunes doivent ainsi patienter de six mois à un an avant de pouvoir être reçus en consultation.

Les effets de la pandémie ?

Du côté du CHU Sainte-Justine, on confirme que l'augmentation des demandes de consultation pour des raisons de santé mentale coïncide avec le début de la pandémie.

Il est donc tentant de trouver là une explication, même si la Dre Grou insiste sur le fait qu’il ne s'agit que d’une hypothèse.

On sait que les jeunes ont été particulièrement touchés par le contexte pandémique et qu’il a eu plus d’impacts sur ceux qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Je pense par exemple aux troubles de l’attention avec hyperactivité ou aux troubles du spectre de l’autisme.

Pour la Dre Cécile Rousseau, pédopsychiatre à l'Hôpital de Montréal pour enfants et professeure à l’Université McGill, l'augmentation de la détresse psychologique ne peut cependant pas uniquement être attribuée à la pandémie; elle était déjà palpable avant et doit être approchée comme un phénomène multifactoriel.

L'adolescence, devenir un jeune adulte, ce n’est pas facile. Dans notre société, ça peut être plus difficile qu’avant , dit-elle, en entrevue à ICI RDI.

La Dre Rousseau cite les inégalités sociales grandissantes, la difficulté à trouver un logement et à payer ses études ainsi que la confusion identitaire – même si la fluidité peut avoir des avantages –, comme autant de raisons qui peuvent créer de l’insécurité et de la détresse.

Les jeunes se demandent : "Qui suis-je? Quel est mon rôle? Est-ce que j’aurai un futur?" illustre-t-elle.

Le Dr Olivier Farmer, psychiatre à l'hôpital Notre-Dame et porte-parole de l’Association des médecins psychiatres du Québec, voit aussi dans cette augmentation des demandes un signe positif, car elle traduit d'après lui une diminution de la stigmatisation autour de la santé mentale.

Elle montre qu’on est plus conscient des problèmes et plus rapide pour les référer, explique-t-il. On ne voit donc pas d’un mauvais œil cette augmentation, c’est juste qu’il faut qu’on s’organise d’une manière adaptée .

Des pistes de solution

Cette explosion des demandes apparaît en effet dans un contexte où les ressources diminuent dans le réseau public. À l'hôpital Sainte-Justine, il y avait ainsi cinq postes vacants de psychologues en 2023.

C’est une combinaison inquiétante , s'alarme Karine Gauthier. Quand les problèmes sont lourds et complexes, les gens ont besoin de services dans le public, dans une équipe interdisciplinaire .

Christine Grou souligne l’exode des psychologues vers le privé. Il va en manquer entre 800 et 900 d’ici quelques années , met-elle en garde. Il faut les retenir sinon on va mettre à mal les services de santé mentale .

Pour elle, il faut améliorer les conditions d’exercice et les conditions salariales. On sait où le bât blesse pour qu'ils puissent exercer dans les règles de l’art.

Cécile Rousseau et Olivier Farmer, de leur côté, plaident pour des solutions créatives dans la prise en charge des jeunes en détresse.

On peut aussi penser à des dispositifs de groupe, des aires ouvertes, où le jeune reçoit du soutien , suggère la Dre Rousseau. Il ne s’agit pas spécialement de services spécialisés, mais de dispositifs qui permettent de sortir de la solitude, d’établir des liens, de ne pas se sentir tout seul. Tout ça est très important.

Pour le Dr Farmer, il y a énormément de choses à faire du côté de la prévention. Si on essaie seulement de régler le problème par une offre accrue de services, on se perd , estime-t-il.

Il y a beaucoup à faire dans l’apprentissage de l’intelligence émotionnelle, la façon de réagir aux conflits dans le monde scolaire et le monde du travail, pour que les gens aient la capacité de les résoudre sans tomber malades.

Une prise en charge plus rapide

Olivier Farmer plaide pour une offre modulable, adaptée aux besoins du patient. Peut-être que 12 ou 24 séances d’une heure, ce n’est pas toujours ce dont les gens ont besoin.

Pour lui, un jeune peut aussi trouver de l'aide auprès d'un pair, une personne qui a vécu la même chose que lui et qui a de bons conseils à donner, ou encore un professionnel qui a une bonne expérience à partager sans nécessairement être dans le domaine de la psychothérapie.

L’idée, c’est de pouvoir offrir quelque chose rapidement et ne pas être dans une offre rigide , fait-il valoir.

Car tous les spécialistes s'accordent pour le dire : la prise en charge doit être la plus rapide possible. Aucune amélioration n'est possible en restant sur une liste d’attente.

Quand un jeune est en détresse, c’est toute la famille qui l’est aussi. C’est extrêmement difficile à vivre pour les parents , rappelle la Dre Christine Grou.

Sans oublier les conséquences potentielles pour sa scolarité, notamment la possibilité de rater son année ou de ne plus vouloir aller à l’école.

Avec la collaboration de Sarah Déry et de Stella Dupuy