La spatule rosée, vedette de l’heure au Bas-Saint-Laurent

Depuis la mi-août, deux spatules rosées ont pris pied au Bas-Saint-Laurent, une à Rivière-du-Loup et l’autre à Rimouski. Leur présence marque la deuxième mention historique au Canada.

Ces deux juvéniles font fureur auprès des ornithologues du Québec en ayant choisi la marina de Rivière-du-Loup et la réserve nationale de faune de Pointe-au-Père comme destination de vacances. Probablement en raison de la qualité des paysages et des cours d’eau , blague le biologiste et président du Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent, Guy Michaud.

Selon les données de la plateforme eBird, la spatule rosée, cet oiseau qui s’apparente au grand héron, a seulement été vue une première fois en Beauce en 2018.

Ouvrir en mode plein écran Guy Michaud est président du Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

La spatule rosée tient son nom en raison de sa couleur et de la forme de son bec qui rappelle celle de la spatule plate. Son bec contient des terminaisons nerveuses qui lui permettent de repérer de façon tactile ses proies. Dans un plan d’eau peu profond, elle plongera son bec de quelques centimètres en faisant un mouvement d’essuie-glaces — de gauche à droite et de droite à gauche — pour sentir les proies. Elle s’alimente de crustacés, de petits poissons et d’insectes.

Des centaines de personnes sont allées observer l’individu à Rivière-du-Loup et celui à Rimouski, souligne le président du club ornithologique.

On a vu un effet ‟spatule” aussi sur le nombre d’adhérents sur le site Facebook du Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent , mentionne-t-il. Il y a environ 400-500 personnes qui ont demandé à adhérer au club en 2-3 jours, suite à l’apparition de la spatule rosée.

C’est une belle espèce charismatique pour intéresser les gens à l’observation des oiseaux.

L’hiver, un danger?

La spatule rosée n’a pas l’habitude de passer la fin de l’été au Québec. Son aire de distribution se situe plus au sud. On retrouve l’espèce en Amérique du Sud et centrale, le long des zones côtières. L’oiseau visite également l’extrême sud des États-Unis comme les États du Texas, de la Louisiane et de la Floride, selon la description du biologiste.

Ouvrir en mode plein écran La spatule rosée mesure moins d'un mètre de hauteur. Photo : Laurent Prévost-Frenette

La présence de deux différentes spatules rosées au Bas-Saint-Laurent n’a jamais été notée auparavant. Sur les réseaux sociaux, de nombreux ornithologues amateurs s’inquiètent du sort des deux jeunes dans les prochaines semaines. Or, Guy Michaud est d’avis qu’elles suivront le mouvement de migration vers le sud auprès des autres grands oiseaux. C’est un comportement normal de juvénile d’explorer le territoire et elles se disperseront à mesure que la température va baisser , explique-t-il. Il assure qu’elles ne passeront pas l’hiver en sol québécois.

La population a tendance normalement à longer le nord-est du continent américain. Les deux individus ont peut-être suivi le Mississippi jusqu’aux Grands Lacs, selon lui, avant de bifurquer vers le fleuve Saint-Laurent.

Ouvrir en mode plein écran La spatule rose se tient sur les rivages, comme ici, à Pointe-au-Père. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Toutefois, il n’est pas exclu que la spatule rosée revienne l’an prochain. C’est une espèce qui est imprévisible, donc elle peut se présenter de façon impromptue comme ça. Maintenant, c’est plus facile de repérer ces espèces-là à cause du nombre d’ornithologues qui sont maintenant présents sur le terrain , souligne-t-il.

Publicité

C’est une deuxième visite en quelques années, donc ce n’est pas impossible que ça se repasse une autre année. Chaque année apporte sa surprise. En 2021, c’était la présence d’un pygargue empereur qui était en Gaspésie , ajoute Guy Michaud.

Ailleurs au Québec, un troisième individu a été aperçu dans le Centre-du-Québec. Ainsi, trois spatules rosées ont jusqu’ici été repérées durant la saison estivale.

Pour éviter de déranger l’oiseau lorsqu’il s’alimente ou se repose, il est recommandé de garder une bonne distance au moment de l’observation.