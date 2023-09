Un troisième roman pour l’autrice et poétesse métisse Katherena Vermette

Avec son roman The Circle dont la sortie est prévue mardi, l'autrice et poétesse métisse Katherena Vermette présente un troisième chapitre à une saga entamée en 2016.

L'ouvrage fait suite à Ligne brisée (The Break) et The Strangers, qui relate l'histoire de plusieurs générations de familles métisses au Manitoba, notamment dans le quartier du North End à Winnipeg.

The Circle se veut la conclusion d'une série d'événements découlant d'un geste violent aux multiples conséquences, selon Katherena Vermette.

Quand j'ai écrit Ligne brisée, je voyais un avenir à l'histoire, mais je ne pensais pas pouvoir me rendre jusque là , a-t-elle indiqué en entrevue vendredi.

Le livre débute avec la sortie de prison de la protagoniste, Phoenix Stranger, qui était aussi l'antagoniste du premier et une de plusieurs personnages dans le second chapitre de la trilogie.

En racontant des événements difficiles, l'autrice dit vouloir présenter des histoires de résilience face aux traumatismes. Avec The Circle, toutefois, Katherena Vermette veut retrouver un équilibre.

En pensant à ce livre, je voulais écrire sur des traumatismes sans être traumatisante , explique-t-elle.

Je m'intéresse à la manière dont nous vivons les traumatismes de plusieurs façons, comment nous les ressentons dans nos corps et nous les présentons au monde. Je crois que cela explique comment certaines personnes agissent, considérant ce qui leur est arrivé.

Je crois que comprendre [les traumatismes] nous aide à comprendre les autres et ce qui se passe dans leur monde.

Ouvrir en mode plein écran La sortie du troisième roman de Katherena Vermette, The Circle, est prévue mardi. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

Katherena Vermette reconnaît cependant que certains lecteurs ont de la difficulté à surmonter les passages plus durs de ses ouvrages.

Certaines personnes ne veulent pas lire les passages plus lourds [...], mais il y a aussi des personnes qui s'y reconnaissent et ça, c'est le compliment le plus précieux que je puisse recevoir.

Quand des gens de ma communauté ou des gens qui me ressemblent estiment que j'ai écrit une version authentique de quelque chose qu'ils ont connu, j'en suis reconnaissante.

Même si The Circle se veut une conclusion de sa trilogie, Katherena Vermette mentionne qu'elle n'écarte pas la possibilité de ramener certains de ses personnages dans ses prochains ouvrages.

