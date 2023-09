Arvida : un patrimoine à célébrer

Le secteur d’Arvida fête son patrimoine pour une quatrième année consécutive.

Tout le week-end, des activités sont organisées pour faire découvrir cette ancienne ville articulée autour de l’industrie de l’aluminium. Ainsi, les gens pourront notamment visiter le Manoir du Saguenay et découvrir l’ancienne cité du haut des airs à bord d’un hélicoptère.

Des comédiens sont également présents sur le site. Ils incarnent des personnages influents qui ont marqué l’histoire d’Arvida.

On veut faire découvrir Arvida, dans le meilleur des mondes, à la planète entière , mentionne en riant la directrice intérimaire du Centre d’histoire d’Arvida, Marianne Salesse-Côté.

Pour l’instant, dans le cadre de notre fête, c’est pour les Saguenéens , ajoute-t-elle.

En plus de l’aspect découverte des lieux et de l’histoire, des concerts sont également organisés, de même que des feux d’artifice.

On fait découvrir, mais en même temps, on veut créer des souvenirs pour notre jeunesse, pour qu’eux autres se rappellent Arvida, pour qu’ils sachent pourquoi c’est important et développer chez eux aussi un sentiment d’appartenance.

Selon Marianne Salesse-Côté, ce sentiment d’appartenance qui est bien palpable dans le secteur ne date pas d’hier.

Ça part directement de 1926. L’utopie de vouloir vraiment créer une ville où les gens aimeraient et désireraient vivre. À l'époque, Arthur Vining Davis avait vraiment ce désir-là en lui et ils ont tout fait pour que ce soit un environnement agréable. Ils se sont occupés des loisirs, des fleurs, des arbres, de tout pour que tout le monde soit content.

Elle soutient que l’ambiance est toujours aussi agréable aujourd’hui qu’il y a près de 100 ans.

L’an dernier, la fête avait attiré quelque 3000 visiteurs. Les organisateurs espèrent dépasser ce nombre cette année sans toutefois avoir d’objectif précis en termes d’achalandage.