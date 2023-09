Sécheresse : une ferme bovine d’Abitibi-Ouest doit réduire son troupeau

Une ferme de production bovine d'Abitibi-Ouest doit réduire son troupeau pour faire face aux aléas du climat.

L'entreprise Les viandes à côté du Bordeleau, de Clerval, dispose d'environ 1000 vaches.

Confrontée à une sécheresse sévère qui a affecté ses récoltes de foin, elle compte se départir d'une partie de son troupeau.

Selon la copropriétaire Laurie Côté-Sarrazin, la ferme n'a pu obtenir qu'un tiers du volume de foin qu'elle récolte habituellement.

Une situation qui cause beaucoup de dommages à l'entreprise.

C'est sûr qu'on évalue à diminuer le troupeau. On a environ 1000 vaches, on est quand même une assez grosse ferme bovine au Québec. Je ne sais pas de combien on va diminuer, de moitié, du quart, je n'ai aucune idée pour l'instant, mais c'est certain qu'on va devoir diminuer le troupeau , assure la copropriétaire.

Ouvrir en mode plein écran La ferme compte 1000 vaches, 100 taureaux et entre 600 et 900 veaux par année. Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

Elle évoque aussi ses craintes quant à la logistique à mettre en place durant les mois à venir. En termes de logistique, vendre des bouvillons, vendent des vaches, transporter du foin, il faut des camions, il faut des remorques, tout ça là en même temps, à la fin de l'automne, donc on a une certaine crainte là en lien avec la logistique de tout ça. Même pour d'autres producteurs, on est tous dans le même bateau en Abitibi-Ouest , ajoute la fermière, dans une entrevue à l'émission Ça vaut le retour.

La fermière espère une intervention rapide de la Financière agricole pour mieux dédommager les producteurs affectés par la sécheresse.

Elle joint ainsi sa voix à la Fédération régionale de l’UPA en Abitibi-Témiscamingue qui il y a quelques jours faisait la même demande.