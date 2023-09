Six jeunes Ukrainiens ayant pris part au tournoi pee-wee s’installent à Québec

C’était jour de retrouvailles, samedi, alors qu’arrivaient en sol québécois six jeunes Ukrainiens ayant pris part au tournoi pee-wee l'hiver dernier.

Âgés de 12 ou 13 ans, les jeunes intégreront l'école secondaire Saint-Patrick, où ils porteront les couleurs du club de hockey Fighting Irish.

Alors que Mykyta Staskevitch et Yehor Kosenko sont originaires de la ville de Dnipro, Yehor Pyshalko et Artem Kovalenko viennent tous deux de la région d’Odessa, cible de récents bombardements.

Matvii Kulish vient de la ville de Kiev.

Pour sa part, Maksim Shtepa, qui est né en Crimée, a demeuré à Zaporijia et en Roumanie. C’est le seul des six jeunes qui est arrivé au Québec en compagnie de quelques-uns de ses proches : sa mère et son petit frère.

C’était notre rêve, de venir ici , confie Maksim, en anglais. Depuis l’hiver que nous souhaitons venir ici. Et nous y sommes, maintenant.

On souligne l'arrivée des six jeunes Ukrainiens à Beauport.

Tous ont atterri à Montréal vendredi soir. Après une courte nuit, ils ont pris la route samedi matin, en direction de Beauport, où quelques dizaines de personnes – de même qu’une ambiance des plus festives – les attendaient.

Ils seront hébergés dans des familles d'accueil pour toute la durée de l’année scolaire.

Une place dans la famille

C’est vraiment une belle journée! lance, émotif, François Robert, qui accueille à nouveau Matvii Kulish, 13 ans, après lui avoir fait une place dans sa famille en février dernier. C’est notre quatrième enfant , ajoute Geneviève Beaucage, conjointe de François.

La famille avait bien hâte de voir revenir le grand frère d’Alice, Eugénie et Ève, cette dernière ayant même commencé à apprendre l’ukrainien à l’aide d’une application mobile.

La famille Beaucage-Robert en compagnie de Matvii Kulish, au centre.

À la suite du Tournoi International de Hockey Pee-Wee, le jeune gardien de but – un des meilleurs de son âge en Ukraine, dit-on – savait qu’il reviendrait à Québec. Si bien qu’il a laissé des vêtements chez les Beaucage-Robert.

En prévision de son retour dans la capitale nationale, on a continué les démarches avec sa mère, on s’est parlé presqu’aux deux jours depuis février, raconte M. Robert.

Si la famille, qui est désormais tutrice de Matvii, est consciente des défis qui peuvent accompagner un tel accueil, M. Robert croit néanmoins que de l’héberger ainsi, c’est de lui donner l’opportunité de vivre [...] une jeunesse normale, qu’il puisse venir s’épanouir ici , loin de la guerre, et vivre sa passion, le hockey.

Les retrouvailles de la famille Beaucage-Robert et Matvii Kulish.

Originaire de Kiev, sa mère, sa grand-mère et son frère s’y trouvent toujours, tout comme son père, qui lui, est au combat.

Ce que Matvii espère de cette prochaine année au Québec? Je veux devenir encore meilleur dans ce que je fais , laisse-t-il tomber avec un sourire.

Mission accomplie

Je n’ai pas beaucoup dormi , lance d’entrée de jeu Sean Bérubé, qui avait pris en charge la venue de joueurs de hockey ukrainiens en février, et qui, bénévolement, coordonne cette fois-ci le retour des six jeunes.

Entre les enjeux d’immigration et les avions en retard, M. Bérubé compose, depuis la toute dernière journée du tournoi pee-wee 2023, avec les enjeux qui viennent avec les démarches visant à faire revenir six jeunes pour une période un peu plus longue qu’un tournoi de hockey.

Sean Bérubé, responsable de l'accueil des jeunes Ukrainiens.

Cette journée-là, plusieurs jeunes [Ukrainiens] avaient demandé de rester [à Québec], ils avaient les larmes aux yeux et ils ne voulaient pas repartir , évoque-t-il. Pour être conformes, les jeunes devaient toutefois obligatoirement retourner dans leur pays d’origine et obtenir un autre visa pour revenir au Canada.

Là ils sont arrivés et c’est mission accomplie!

De les voir aujourd’hui avec le gros sourire comme ça, [...] je suis heureux là-dedans! ajoute M. Bérubé.

Le séjour des six jeunes pourrait-il être prolongé?

On va voir année scolaire après année scolaire , dit-il. On va voir aussi [...] la situation en Ukraine.

Au sein de l’équipe

Rencontrés par Radio-Canada, Raphaël Gagnon, Yuri Teo-Bérubé et Josh Sévigny, futurs camarades de classe des six jeunes à l’école secondaire Saint-Patrick, sont excités par la venue de leurs futurs coéquipiers. Comme la majorité des joueurs du Fighting Irish, dit Raphaël.

S’il ne peut se mettre dans leurs souliers , Yuri devine que leur situation est très dure . C’est pour ça qu’on veut les accueillir [...] Pour qu’ils se sentent les bienvenus.

Le directeur de l'équipe de hockey de l'école secondaire Saint-Patrick Danick Powers (2e à partir de la gauche) accompagné des joueurs (de gauche à droite) Raphaël Gagnon, Yuri Teo-Bérubé et Josh Sévigny.

Comment comptent-ils les intégrer?

D’abord, on va essayer de parler en ukrainien , lance Yuri, sourire en coin.

On va essayer de leur apprendre une couple de mots pour s’ajuster , poursuit Josh. Et eux vont aussi apprendre l’anglais avec l’école.

Saint-Patrick est une école secondaire anglophone située dans la Haute-Ville de Québec.

Le jeune ajoute qu’en changeant ainsi d’environnement , les six Ukrainiens vont pouvoir penser à autre chose, ils vont pouvoir avoir du fun.

J’espère qu’ils vont aimer ça au Québec avec nous , laisse tomber Raphaël.

Avec les informations de Magalie Masson et Anne-Sophie Roy