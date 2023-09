La journaliste radio-canadienne Janique LeBlanc a suivi de près ce drame. Il y a 25 ans, elle s’est rendue à Peggy’s Cove, en Nouvelle-Écosse, dans les heures qui ont suivi la catastrophe.

À l'époque, elle travaillait à RDI, à Moncton. Dans la nuit du 2 au 3 septembre, la sonnerie de son téléphone fixe brise soudainement le calme de la nuit. Au bout du fil, un ami journaliste de la Radio Suisse, Miguel Aquiso, a une terrible nouvelle.

Au large de la Nouvelle-Écosse, un avion de son pays vient de s’écraser.

Je me souviens, j’étais assise dans le noir, dans mon lit, et il me dit : c’est la tour de Moncton qui a donné la permission de lâcher le kérosène , raconte Janique LeBlanc.

Janique LeBlanc, en 1998. (Photo d'archives)

L’instinct journalistique activé, elle sort du lit, et, peu de temps après, se met à chercher dans son bottin téléphonique des numéros de téléphone gouvernementaux canadiens pour Miguel Aquiso.

La télévision allumée en pleine nuit, RDI ressasse déjà en boucle le peu de détails connus à ce moment de l’événement.

Vers 3 h, Miguel Aquiso lui fait écouter le bulletin suisse de 8 h. Sur les ondes, on entend à Halifax Martin Bégin, le collègue radio-canadien de Janique LeBlanc.

C’était complètement surréaliste , dit-elle.

Le 3 septembre 1998, Janique LeBlanc quitte Moncton, direction Peggy’s Cove. C’est officiel, elle couvrira la partie de l’enquête de la tragédie.

Chaos à Peggy’s Cove

Environ trois heures de route séparent Moncton de Peggy’s Cove, petite communauté rurale faisant partie de la municipalité régionale d’Halifax.

Arrivée sur les lieux, Janique LeBlanc aperçoit beaucoup de camions satellites. L’écrasement est déjà à la une des médias internationaux et tous les yeux sont tournés vers Peggy’s Cove. Sur la côte, des journalistes venant de partout sont alignés et prêts à relayer les informations.

Peggy’s Cove, normalement calme, est prise d’assauts et le chaos y règne.

Les gens étaient sous le choc , se rappelle Janique LeBlanc. C’était une superbe journée. C’était un contraste extraordinaire avec la veille où il pleuvait et il faisait noir.

Un petit restaurant près du phare devient vite le quartier général d’une crise que plusieurs n’oublieront jamais.

Le phare de Peggy's Cove, le 3 septembre 1988. (Photo d'archives)

C’était la cohue là-dedans, il y avait des gens de la GRC , du Bureau de la sécurité des transports, des journalistes de partout , raconte Janique LeBlanc.

Son caméraman, Donald Léger, réussit à lui trouver un petit coin de table afin qu'elle enregistre sa voix pour un reportage télé.

La GRC enquête sur le pire scénario; celui de l’attentat criminel, même si aucun indice n’appuie cette thèse pour le moment. C’est le Canada qui mène l’enquête, aidé par les experts américains et suisses et des gens de la compagnie Boeing , a-t-elle dit en onde, il y a 25 ans.

Finalement, l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada a conclu qu'un court-circuit dans le système de divertissement a causé un incendie qui s’est propagé rapidement en raison d’un matériau très inflammable. Ce type de matériel, permis à bord des avions à l’époque, est maintenant interdit.

Le rapport de l’enquête aura d’ailleurs pris quatre ans à produire.

Le plus gros casse-tête que les inspecteurs du Bureau de sécurité des transports du Canada n’auront jamais eu à résoudre , relevait-on en 2003.

Une communauté mobilisée

En plus d’être une destination touristique de la Nouvelle-Écosse pour ses panoramas maritimes, ses immenses rochers et son phare mythique, Peggy’s Cove a la réputation d’être peuplé de bons samaritains.

Le 2 septembre 1988, vers 22 h 31 — heure de l’écrasement, selon les sismographes d’Halifax — les gens de Peggy’s Cove ont entendu une explosion.

Comme un gros coup de tonnerre, de la dynamite , relate Janique LeBlanc.

Les vagues se déchainent, à Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives)

Immédiatement alertés, les pêcheurs de ce village côtier, dans un esprit d’entraide, prennent le large, histoire de retrouver des survivants.

C’est plutôt un champ de débris qu'ils retrouvent à 12 km de la côte. Une forte odeur de kérosène imprègne l’air.

Ça n’a pas pris beaucoup de temps avant qu’on sache qu’il n’y avait plus d’espoir [de retrouver des survivants] , dit Janique LeBlanc. Avec une telle force, personne n’aurait pu survivre.

Le lendemain, on n’était plus à la recherche de survivants.

Au milieu de ce désordre, les journalistes doivent garder la tête froide, pour livrer l’information.

On n’a pas vraiment le temps de penser à la tragédie humaine qui vient de se produire, parce que c’est la cohue, c’est le chaos , dit Janique LeBlanc. On n’a pas tellement le temps d’y penser. C’est après que ça nous frappe. Quand par exemple on voit les proches des victimes qui arrivaient à Halifax.

Dur coup pour les proches

Ils sont venus de loin, les proches des victimes, car parmi les passagers de ce vol, on comptait 136 Américains, 41 Suisses, 30 Français et un Canadien.

La communauté de Peggy’s Cove s’est immédiatement mobilisée pour venir en aide à ceux qui se sont déplacés sur les lieux. Chaque groupe ou famille venu d’ailleurs se voit assigner un bénévole et des autobus sont aussi à leur disposition. La Croix rouge est sur les lieux.

De voir ces gens-là sur les rochers qui s'étreignent et regardent la mer, là où ils ont perdu leurs proches […]. Ça me touche encore 25 ans plus tard , témoigne Janique LeBlanc.

De nombreux proches des victimes se sont rendus à Peggy's Cove en 1998. (Photo d'archives)

Des bénévoles de la région, d'autres venus d'aussi loin que Chéticamp, au Cap-Breton, se retroussent aussi les manches pour passer les plages au peigne fin.

Toutous, souliers d’enfants, brosses à dents, poignées de valises… plusieurs vestiges de l’avion se sont échoués sur la rive néo-écossaise.

Ça, ça m’a vraiment habitée , confie Janique LeBlanc.

Un démineur sur les lieux

Quelques semaines après le drame, en novembre 1998, la Marine royale canadienne propose aux famille des victimes de se rendre sur les lieux de la tragédie.

Plusieurs Américains se retrouvent à bord. Janique LeBlanc y est aussi.

Il ne faisait vraiment pas beau. C’était un affreux samedi , se rappelle-t-elle. Quand on arrive sur les lieux, [...] on sait qu’on est au-dessus d’où ça s’est passé. Les proches se sont mis en rond et ont tous lancé un œillet rouge sur l’eau.

On y dépose aussi une couronne de fleurs. Les proches, sur le navire, s’étreignent.

L’une des personnes à bord du navire, Peggy Coburn, est mère de trois enfants. Son plus jeune avait dix mois le jour de l'écrasement. Elle raconte à Janique LeBlanc avoir perdu son mari dans l'écrasement.

La femme endeuillée se dit apaisée de savoir que les rochers de Peggy’s Cove, lieu qui porte d’ailleurs son prénom, sont presque identiques à des rochers sur lesquels son mari, un grand amateur de randonnée, avait été immortalisé en photo.

Elle était tellement reconnaissante de tout ce que les gens de la Nouvelle-Écosse avaient fait pour les victimes , ajoute Janique LeBlanc

Janique LeBlanc et la Suisse

Trois ans après le drame, Janique LeBlanc déménage en Suisse.

Je suis partie pour deux mois, j’y suis restée neuf ans , note-t-elle.

De l’autre côté de l’océan Atlantique, on lui raconte comment les événements de cette tragédie ont été vécus, ce jour-là, à l’aéroport de Genève.

La journaliste Janique LeBlanc, en 1988.

Des histoires de familles des victimes qui arrivent à l’aéroport et le vol est retardé, retardé, retardé et tout d’un coup, un moment donné, les gens qui se fâchent et qui disent écoutez-là, il faut que vous nous disiez , rapporte Janique LeBlanc.

Elle s’y est même fait une amie américaine vivant à Lausanne, qui aurait dû être sur le vol Swissair 111, mais l’a reporté à la dernière minute.

Chez son amie, elle rencontrera aussi un pilote qui a formé le commandant de bord du vol Swissair 111, Urs Zimmermann. Il fait les éloges du pilote d'expérience et de son copilote, Stefan Loew.

Un homme se recueille au mémorial de Swissair, à Bayswater en Nouvelle-Écosse, le 2 septembre 2001. (Photo d'archives)

25 ans après cette tragédie, qui est loin d'être oubliée, une commémoration aura lieu en Nouvelle-Écosse. La tragédie est loin d’être oubliée.

Il y a toutes sortes d’histoires et en y repensant pour cette entrevue, ça m’a ramené plein de choses. Il y a eu toutes sortes de ramifications, de ce vol-là , conclut Janique LeBlanc.

Avec les informations de l'émission Michel le Samedi