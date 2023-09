Le chanteur américain Jimmy Buffett est mort

L'auteur-compositeur-interprète américain Jimmy Buffett, chanteur de Margaritaville, est décédé, a annoncé son publiciste. Il avait 76 ans.

Jimmy s'est éteint paisiblement dans la nuit du 1er septembre, entouré de sa famille, de ses amis, de sa musique et de ses chiens , indique un communiqué publié sur le site officiel de Jimmy Buffett et sur ses pages de médias sociaux.

Le communiqué ne précise pas l’endroit ni la cause de son décès.

La maladie avait contraint l'auteur-compositeur-interprète à reporter des concerts en mai. Il avait alors indiqué sur les réseaux sociaux qu'il avait été hospitalisé, mais sans donner de précisions.

James William Buffett est né le jour de Noël 1946 à Pascagoula, dans le Mississippi, et a grandi dans la ville portuaire de Mobile, en Alabama. Il est diplômé de l'université du Mississippi du Sud à Hattiesburg.

Il a contribué à plus de 50 albums, souvent accompagné de son Coral Reefer Band. Il a obtenu deux nominations aux Grammy Awards, deux Academy of Country Music Awards et un Country Music Association Award.

Le mélange de country, de pop, de folk et de rock de Jimmy Buffett est propre à la côte du Golfe. Il a ajouté des instruments et des tonalités que l'on trouve plus communément dans les Caraïbes.

Buffett est également l'auteur de nombreux livres, dont Where Is Joe Merchant? et A Pirate Looks At Fifty, et a ajouté le cinéma à son parcours en tant que coproducteur et covedette d'une adaptation du roman de Carl Hiaasen, Hoot.

Jimmy Buffett avait su faire fructifier l'argent que ses oeuvres lui avaient rapportée et était devenu milliardaire.

Le succès de Margaritaville

Margaritaville, sortie le 14 février 1977, a rapidement pris son envol, devenant le ver d’oreille des plagistes.

La chanson, tirée de l'album Changes in Latitudes, Changes in Attitudes, a passé 22 semaines dans le palmarès Billboard Hot 100 et y a atteint le huitième rang.

La chanson a été intronisée au Grammy Hall of Fame en 2016 pour son importance culturelle et historique, également devenue un classique des karaokés dans le monde entier.

Avec les informations de Associated Press