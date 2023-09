Mohamed Al-Fayed, ancien propriétaire du célèbre grand magasin Harrods à Londres, dont le fils a été tué dans un accident de voiture avec la princesse Diana, est décédé à l'âge de 94 ans, a annoncé sa famille.

M. Al-Fayed, homme d'affaires égyptien et ancien propriétaire du club de soccer de Fulham, a été dévasté par la mort de son fils Dodi Fayed dans l'accident de voiture qui s'est produit à Paris avec la princesse Diana il y a 26 ans.

Il a passé le reste de sa vie à pleurer cette perte et à lutter contre l'establishment britannique qu'il tenait pour responsable de leur mort.

Mme Mohamed Al Fayed, ses enfants et petits-enfants souhaitent confirmer que son mari bien-aimé, leur père et leur grand-père, Mohamed, est décédé paisiblement de vieillesse le mercredi 30 août 2023 , a déclaré sa famille dans un communiqué publié par le club de Fulham.

Il a profité d'une longue retraite épanouie entouré de ses proches , a-t-elle ajouté.

M. Al-Fayed était convaincu que Dodi et Diana avaient été tués dans le cadre d'un complot orchestré par le prince Philip, l'époux de la reine Élisabeth II. Il soutenait que la famille royale avait organisé l'accident parce qu'elle n'aimait pas que Diana sorte avec un Égyptien.

M. Al-Fayed a affirmé que Diana était enceinte et prévoyait d'épouser Dodi. Selon lui, la famille royale ne pouvait tolérer que la princesse se marie avec un musulman.

En 2008, M. Al-Fayed a déclaré dans le cadre d'une enquête que la liste des conspirateurs présumés comprenait les princes Philip et Charles, ainsi que l'ancien premier ministre Tony Blair, la sœur de Diana, Sarah McCorquodale, deux anciens chefs de la police londonienne et la CIA .

L'enquête a conclu que Diana et Dodi étaient morts à cause de l'imprudence de leur chauffeur et des paparazzis qui les poursuivaient.