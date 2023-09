Le projet de villégiature de l’anse au Cheval est lancé à Petit-Saguenay

La municipalité de Petit-Saguenay a officiellement inauguré son projet de villégiature dans le secteur de l'anse au Cheval avec l’ouverture d’un sentier pédestre de 2,4 kilomètres.

Le projet, piloté par la Municipalité et le promoteur Solifor, prévoit accueillir un total de 80 résidences qui devront respecter la certification LEED, une norme d’évaluation internationale pour les bâtiments durables.

Le public est d’ailleurs invité à visiter le site samedi dans le cadre d’une journée portes ouvertes. Le projet avait été présenté pour la première fois en avril dernier.

Ceux qui rêvent de s'y installer devront cependant délier les cordons de leurs bourses. Le prix des terrains varie entre 50 000 $ et 165 000 $.

Dans les règlements d'urbanisme, on a mis une superficie maximum pour les bâtiments. On ne veut pas des maisons monstres avec des toits cathédrale, des choses comme ça, on veut des résidences qui soient bien conçues et bien réfléchies , a précisé le maire de Petit-Saguenay, Philome Lafrance.

Le sentier pédestre de l'anse au Cheval a été inauguré vendredi en présence du maire de Petit-Saguenay, Philome Lafrance, et du président de Solifor, André Gravel.

Le maire ajoute que la construction de maisons plus cossues aura un impact positif sur les finances de la petite municipalité de quelque 600 habitants.

Évidemment que l'arrivée d'un développement comme ça avec des gens plus fortunés, ça va faire une certaine dichotomie par rapport au niveau de vie local, mais ça va aussi amener de la richesse foncière dans le milieu. Ça va amener du capital dans le milieu et ça va permettre de répartir les coûts de service sur l'ensemble des gens de Petit-Saguenay , a-t-il assuré.

Le choix de bâtir des maisons avec une certification LEED s’inscrit dans la volonté de Petit-Saguenay d’agir de manière écoresponsable avec ce nouveau développement. Le projet pourrait représenter des investissements de 40 millions de dollars au terme des trois phases initialement prévues.

On est convaincu qui si on fait du développement, il faut le faire de la meilleure façon possible. Parce que l’on construit pour l'avenir, on ne construit pas pour les cinq prochaines années, mais pour des décennies et des siècles , a renchéri le maire.

Les terrains de la première phase de villégiature pour l'anse au Cheval sont en vente. Leur prix varie seront leur emplacement.

Si d’autres phases sont dans les cartons, le promoteur demeure cependant prudent quant au moment où celles-ci seront déployées.

On va faire notre bilan d'automne, possiblement en novembre, donc à partir de là, si on a vendu suffisamment de terrains pour enchaîner la phase deux. Petit-Saguenay n'a pas connu de développement depuis longtemps. Donc, il ne faut pas créer une offre trop grande par rapport à ce que le marché peut accepter , a mentionné le président de Solifor, André Gravel.

D’après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque