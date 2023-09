Entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la sécurité routière en Alberta

Depuis vendredi 1er septembre, les automobilistes doivent ralentir et changer de voie lorsqu'ils dépassent des travailleurs et signaleurs au bord des routes albertaines sous peine d'une amende de 243 $ et des points d'inaptitude.

Désormais, les conducteurs circulant sur la voie la plus proche d'un travailleur en bordure de route, ou d'un véhicule arrêté avec les feux clignotants, doivent ralentir à 60 km/h – ou à la limite de vitesse affichée si elle est inférieure – et se déplacer vers la voie la plus éloignée.

Le gouvernement dit vouloir ainsi protéger la police, les ambulanciers paramédicaux, les préposés à l'entretien et les chauffeurs de dépanneuse.

Des règles jugées dangereuses

Cependant, les concernés ne sont pas satisfaits de ces nouvelles dispositions de la Loi sur la sécurité routière. Ainsi, après l'Association des automobilistes de l'Alberta (AMA), ce sont les conducteurs de dépanneuses et les ambulanciers paramédicaux qui se disent déçus que la province soit revenue sur certaines dispositions.

La version initiale du projet exigeait que les conducteurs de chaque voie allant dans la même direction réduisent leur vitesse à 60 km/h lorsqu'ils dépassent un véhicule d'un travailleur routier dont les feux clignotants sont allumés. Les conducteurs circulant sur des routes à deux voies devaient, eux, ralentir à 60 km/h dans les deux sens.

Mike Parker, président de l’Association des sciences de la santé de l'Alberta, et Don Getschel, président du Syndicat des remorqueurs de la province, soutiennent même que les nouvelles règles sont dangereuses pour tous les usagers de la route.

Selon eux, les personnes roulant à 60 km/h pourraient être embouties par d'autres conducteurs roulant presque deux fois plus vite qu'elles lorsqu'elles changent de voie.

Les arguments du ministère du Transport

Dans un courriel, le service des relations avec les médias du ministre du Transport et des Corridors économiques, Devin Dreeshen, répond qu'il est plus sûr pour les véhicules circulant sur les voies extérieures de maintenir une vitesse constante sur l'autoroute.

Le Ministère ajoute que certaines routes de l'Alberta comptent jusqu'à cinq voies, et le fait de ralentir simultanément sur ces voies crée un goulot d'étranglement qui augmente le risque de freinage soudain, et donc le risque de collisions par l'arrière.

De plus, il arrive que les conducteurs de la voie la plus éloignée ne voient pas qu'un véhicule est arrêté sur l'accotement à plusieurs voies de leur côté .

En hiver, cette situation devient encore plus dangereuse, car il faut jusqu'à 10 fois plus de temps pour s'arrêter sur la neige et le verglas que sur une chaussée sèche.

Le Ministère fait valoir également que les conducteurs ne sont pas censés changer de voie pour s'éloigner des véhicules arrêtés sur le bord de la route s'ils ne peuvent le faire en toute sécurité. Ils sont tenus de rouler à 60 km/h ou à la vitesse affichée si elle est inférieure.

Le NPD appelle à suspendre le projet

Les anciennes règles imposaient aux conducteurs de la voie adjacente de ralentir à 60 km/h lorsqu'ils dépassaient un véhicule d'urgence, une dépanneuse ou une équipe de construction dont les feux clignotaient.

Les amendements à la Loi sur la sécurité routière adoptés en 2022 ont étendu la règle aux chasse-neige et aux équipes d'entretien.

Pour Mike Parker, dont le syndicat représente les ambulanciers paramédicaux de l'Alberta, le gouvernement doit faire en sorte que toutes les personnes qui dépassent un véhicule se trouvant en bordure de route ralentissent à 60 km/h, quelle que soit la voie dans laquelle elles se trouvent.

Lorne Dach, porte-parole du NPD en matière de transports, souhaite que le ministre Devin Dreeshen suspende la mise en œuvre du projet et revienne aux règles initiales, qui sont la norme dans la plupart des provinces canadiennes.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine