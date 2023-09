Vancouver, une ville qui n’a jamais été conçue pour résister à la chaleur extrême

Connue pour être l’une des villes les plus tempérées du Canada, Vancouver serait aussi la moins préparée pour faire face aux températures extrêmes, affirment des experts.

Durant le dôme de chaleur de 2021, Dennis Laplante cuisait dans son appartement de Vancouver : trop chaud, au point d’utiliser des couvertures de survie pour masquer le soleil qui plombait sur ses fenêtres.

C’était rudimentaire, mais ça a aidé un peu , se rappelle-t-il. À plus de 70 ans, Dennis Laplante a passé près de la moitié de sa vie dans le quartier Champlain Heights et les derniers étés l’ont forcé à s’adapter.

Des maisons de ville qui datent des années 1980, comme celle de Dennis Laplante, cohabitent aussi avec de nombreuses tours d'habitation à Vancouver.

Des tours résidentielles aux immenses vitres qui ont commencé à inonder l’horizon dans la même décennie et qui en plus d’offrir des vues imprenables, posent de sérieux problèmes quand vient le temps de lutter contre la chaleur , rappelle Sara Stevens, professeure associée en architecture à l’Université de la Colombie-Britannique.

Dennis Laplante a mis en place un système B chez lui pour éviter les effets des canicules.

L’architecture de Vancouver s’est transformée au fil des époques, mais le moment est venu de revenir à certains essentiels, disent des experts, car la climatisation ne sera pas la solution à long terme.

Il y a des leçons dans l’Histoire , souligne Donald Luxton. Pendant environ 40 ans, il a œuvré pour la Ville comme consultant en patrimoine. Nous avons simplement besoin de penser à notre environnement et de travailler de concert avec lui, plutôt que de chercher à le dominer.

Je crois que nous avons oublié des savoirs de nos parents et de nos ancêtres à ce sujet , dit-il.

D'après Donald Luxton et Sara Stevens, des villes comme Vancouver doivent se doter de plus d'espaces verts pour réduire l'effet du soleil.

Le centre-ville de Vancouver sous une couverture de fumée, provoquée par les feux de forêt de l'Intérieur, alors que la province fait face à une troisième vague de chaleur (été 2021).

Architectures autochtones

Avant la colonisation, les maisons des nations xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlil̓wətaʔɬ (Tsleil-Waututh), dans la région de Vancouver, mettaient déjà de l’avant l’adaptabilité des espaces intérieurs et extérieurs comme avec des cloisons de rideaux amovibles pour contrer la chaleur du soleil ou encore des madriers de cèdres sur les toits pour gérer la pluie.

Nous avons la chance de pouvoir apprendre d’anciennes traditions présentes sur le territoire , témoigne Nancy Mackin, architecte spécialisée en design autochtone.

Fin juin 2021, un dôme de chaleur s'était abattu dans l'ouest.

Depuis la vague de chaleur sans précédent qui a touché la côte ouest il y a deux ans et fait plus de 600 morts, les autorités provinciales et municipales ont mis en place plusieurs mesures.

La province a entre autres lancé un système d'alerte à la chaleur et a annoncé, cet été, la distribution de milliers de climatiseurs à des personnes vulnérables.

La Ville de Vancouver a aussi décidé de modifier son code du bâtiment, l’an dernier, pour mieux s’adapter aux impacts des changements climatiques. En juillet dernier, la Municipalité a aussi lancé un Programme de rénovation accélérée pour appartements résilients ayant pour but d’inciter les propriétaires à rendre leur logement plus résistant à la chaleur.

Une mesure avec laquelle il faut être vigilant , dans une crise du logement ou plusieurs craignent de se voir évincer de leur logis en raison des travaux, indique Sean Pander, gérant des bâtiments verts de Vancouver.

Rendu architectural de la tour CURV dont la construction débutera en 2024.

L’autre défi, selon Patrick Condon, professeur en design urbain à l' UBC , c’est de convaincre aussi les promoteurs et constructeurs immobiliers. La vague de chaleur d’il y a deux ans a peu changé les normes de construction , dit-il.

Selon un rapport de l'Institut climatique du Canada, le nombre de morts pourrait doubler d’ici 2030 si la province n'adapte pas ses infrastructures essentielles. Pour sa part, Ottawa s’est engagé, d’ici 2040, à éliminer les décès liés à la chaleur extrême.

Avec des informations de Rhianna Schmunk