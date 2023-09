Les meilleurs joueurs de pétanque du Québec passent la fin de semaine à Arvida

Les meilleurs joueurs de pétanque de la province s’affronteront au Carré Davis d'Arvida alors qu'une étape de la Coupe du Québec se tiendra samedi et dimanche.

Des centaines de joueurs seront sur les 73 allées aménagées dans un stationnement par des bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied toute la semaine. Pour que les terrains soient de calibre, ils ont étendu près de 120 tonnes de poussière de pierre.

Ça fait 25 ans minimum que ce n'est pas venu ici. C'est peut-être revenu une fois à Roberval parce que Roberval, c'est une Mecque de la pétanque comme nous autres , a raconté fièrement Éric Dion, président du club La Boule saguenéenne et vice-président de la Fédération de pétanque du Québec.

On va amener quand même 400 personnes de l'extérieur qui vont venir passer la fin de semaine au Carré Davis. On a plusieurs hôtels réservés, donc c'est bon pour la région puis c'est bon surtout pour Arvida , a enchaîné Michel Hubert, co-organisateur du tournoi et également membre de La Boule saguenéenne.

Des joueurs de partout

De leur côté, les joueurs Noël Berthiaume et Johanne Trachy sont prêts. Ils ont fait la route depuis la Beauce jusqu'au Saguenay pour participer au tournoi. La compétition fait partie de leur mode de vie estival depuis plus de 30 ans.

Des centaines de participants sont attendus pour cette étape de la Coupe du Québec de pétanque.

Ça nous permet de partir de chez nous, de décrocher puis faire du camping en même temps à travers la province parce qu'on fait plusieurs tournois durant l'année. On visite le coin , a débuté Johanne Trachy.

C'est sûr que la Coupe du Québec, c'est un gros coup pour nous autres. On se dit que si on réussit à la gagner, c'est super, parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup d'équipes qui viennent à ce tournoi-là , a enchaîné Noël Berthiaume.

Des passionnés

Tout comme ceux qui viendront rivaliser d’adresse, les organisateurs de l’événement sont avant tout de vrais passionnés.

Moi, je vais vous le dire, je l'ai tatouée sur le coeur, la pétanque, depuis que j'ai sept ans. J’ai arrêté pour faire ma famille un peu, mais je suis revenu , a raconté Éric Dion.

Arvida accueille une étape de la Coupe du Québec de pétanque.

Depuis, il ne cesse de partager ses connaissances et son amour pour le sport.

C'est de prendre les moins bons, les amener meilleurs pour que moi j'aie plus de misère. C'est de même jouer à la pétanque. C'est tellement stratégique. Il faut que tu réfléchisses, il y a de l'habileté. Je fais en moyenne 15 000 pas par tournoi , a-t-il chiffré.

D’après un reportage de Mireille Chayer