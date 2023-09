Stade comble pour la Classique de la fête du Travail entre les Riders et les Blue Bombers

La très attendue classique de la fête du Travail entre les RoughRiders de la Saskatchewan et les Blue Bombers de Winnipeg va se jouer dans un stade comble dimanche. En effet, les 33 350 sièges du Mosaic Stadium ont tous été vendus dès vendredi.

Selon la directrice du marketing des Roughriders de la Saskatchewan, Jacqueline Hurlbert, la fête promet d'être au rendez-vous.

Ça signifie qu'il y aura beaucoup de bruit. Le jour du match, nous voyons généralement les partisans arriver au parc à 14 h. Ils seront enthousiastes, bruyants et vont encourager l'équipe. C'est une fin de semaine excitante pour tout le monde , explique Jacqueline Hurlbert.

Malgré la défaite des Roughriders lors des deux derniers matchs de la Classique, entraîneurs et joueurs se disent sûrs de pouvoir remporter la victoire cette année.

Les Blue Bombers ont une bonne équipe. Nos gars savent que ce sera un grand défi, mais nous avons eu une bonne semaine de préparation et nous nous sentons prêts à y aller , confie l'entraîneur en chef des Roughriders de la Saskatchewan, Craig Dickenson.

Le joueur des Roughriders, Charbel Dabire, se dit aussi confiant quant à une victoire contre les Blue Bombers de Winnipeg.

Publicité

Cette année, on est bien. On a eu des problèmes au début de la saison avec notre sac du quart, des joueurs blessés, mais tout le monde est de retour. On a des joueurs prêts à jouer pour la première fois. On a confiance en eux. On est prêt. Je pense que tout le monde est excité et ils veulent montrer ce qu'ils ont fait toute la semaine et toute l'année , croit Charbel Dabire.

De son côté, la Chambre de commerce de Regina souligne qu’un événement comme la Classique représente une opportunité économique, notamment pour les restaurateurs et les hôteliers.

Je pense que notre industrie touristique locale en bénéficie. Le Centre des sciences, le Centre du patrimoine de la GRC , nos musées, ce type d'endroits profitent de la venue des familles , affirme le directeur général de la Chambre de commerce de Regina, Tony Playter.

En prélude à cette Classique, une journée des partisans des Roughriders aura lieu dès samedi au stade Mosaic.

Cet événement gratuit débutera à 11 h, avec une séance d'autographes de toute l'équipe après l'entraînement. Et dimanche, ce sera le jour du match, avec le botté d’envoi qui est prévu dès 17 h, heure de la Saskatchewan.

Avec les informations de Coralie Hodgson