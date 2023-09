PAFIRSPA : plus d’une douzaine de projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Alors que toute l’attention médiatique est concentrée sur la rénovation ou non du Centre Georges-Vézina à Chicoutimi, ce sont plus d’une douzaine de projets qui pourraient être déposés au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour bénéficier du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

L'appel de projets pour chacun des volets du programme sera lancé mardi prochain.

À la grandeur du Québec, c'est une enveloppe de 300 millions de dollars qui sera disponible. Le gouvernement caquiste s'attend à recevoir un total de deux milliards en demandes.

L'aide financière pourra atteindre 66 % des coûts admissibles, jusqu'à un maximum de 20 millions de dollars. C’est un maximum de 200 000 $ qui peut être fourni pour les infrastructures de plein air.

Des projets partout dans la région

Dans la circonscription de Roberval, il y aurait au moins deux projets. La Municipalité de Roberval planche notamment sur une nouvelle piscine semi-olympique.

Pour ce qui est du comté de Lac-Saint-Jean, trois ou quatre projets sont dans les cartons, dont celui d’une autre piscine, mais à Alma.

Dans Dubuc, il y aura au moins deux dossiers qui seront déposés. À cet effet, le député François Tremblay prévoit rencontrer les maires de sa circonscription, car il souhaite que les projets des petits milieux aient la même opportunité que ceux des grandes villes.

Pour ce qui est de Jonquière, le stade Richard-Desmeules et le centre de ski Mont-Fortin feront l’objet de demandes.

Finalement, dans Chicoutimi, le projet de complexe aquatique de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) côtoiera celui du Centre Georges-Vézina.

Ne pas oublier le privé, dit Yannick Gagnon

Appelé à commenter l’ensemble des dossiers de Saguenay, le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a ciblé d’autres projets potentiels dans sa circonscription.

Je demeure bien entendu très proche de mon milieu. Je vois ce qui se passe, je pense qu’il y a quelque chose d'intéressant qui se passe au Club de tennis Saguenay et également quelque chose qui me chicote aussi, que je trouve fort intéressant, alors qu'on a vu l'arrondissement Jonquière créer aussi une consultation pour le nouveau parc de planches à roulettes. Alors, on voit que ça bout comme dans bien des circonscriptions au niveau des infrastructures , a-t-il ajouté.

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Pour ce qui est du Centre Georges-Vézina, sans prendre position pour ou contre, il se questionne quant au réel coût d'un projet de cette envergure.

On parle de Saguenay, alors c'est l'ensemble des citoyens de Saguenay, alors c'est sûr que par la bande ça m'interpelle parce que je me dis que, peu importe le projet, ce serait intéressant de faire la démonstration à la population à quoi pourrait ressembler l'indexation sur le compte de taxes. Est-ce qu'on le veut, est-ce qu'on ne le veut pas, c'est quoi l'ampleur, c'est quoi dans les poches du contribuable... Je trouve que c'est quelque chose dont on a peu parlé sur la place publique , a ajouté celui qui est également adjoint parlementaire à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Toujours sur le plan financier, l'ancien directeur général du Patro de Jonquière propose que des projets pourraient aussi faire appel à des contributions du privé.

20 millions pour des petits projets, c'est bien, mais effectivement si on se dirige vers les projets majeurs, 20 millions, ça peut être peu. [...] Il y a aussi l'implication du milieu, la concertation du milieu, mais aussi le privé. Le privé peut venir s'impliquer dans une infrastructure qui va rayonner. C'est ce que j'ai vécu dans mon ancienne vie et puis ç'a été un succès , a-t-il mentionné.

Une patinoire Bleu blanc bouge de Fondation des Canadiens pour l'enfance a été inaugurée au Patro de Jonquière en décembre 2021. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Rappelons que le Patro de Jonquière a ouvert en décembre 2021 un tout nouveau gymnase, grâce à 2 M$ de Québec et 800 000 $ de Saguenay, mais aussi avec une contribution de 350 000 $ du milieu à la suite d'une longue campagne de financement. La même journée, une patinoire extérieure réfrigérée de la Fondation des Canadiens pour l'enfance avait été inaugurée.

Pas de plainte de Pascal Bérubé

Par ailleurs, dans le dossier du Centre Georges-Vézina, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, ne portera finalement pas plainte à la commissaire à l'éthique en raison de l'intervention de la ministre Andrée Laforest. C'est ce qu'il avait laissé entendre dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine.

La mairesse, Julie Dufour, et des conseillers de Chicoutimi lui reprochent d'avoir favorisé un projet de rénovation sans l'appui des élus de Saguenay et d'avoir commandé des esquisses à une firme d'architecte sans l'accord de la Ville. Pascal Bérubé dit avoir été contacté par Andrée Laforest qui lui a donné sa version des faits. Le député péquiste demeure toutefois troublé par la convocation de la ministre des Affaires municipales d'une rencontre avec des élus dans un bureau d'architectes, ce qui est du jamais-vu selon lui.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson et avec les informations de Michel Gaudreau