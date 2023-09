Godbout, un désert d’essence entre deux « Baie »

À la sortie du traversier à Godbout en provenance de Matane, certains automobilistes sont surpris de ne pas retrouver de station d’essence.

Les pannes sont fréquentes entre Baie-Comeau et Baie-Trinité, alors qu’aucune station-service ne s’y trouve sur environ 90 kilomètres.

La conseillère au Bureau touristique à Godbout, Marjolaine Imbeault, affirme que plusieurs automobilistes mal pris viennent cogner à sa porte pour recevoir de l’aide.

On espère que lorsqu’ils prennent le bateau, ils soient quand même assez informés que de ce côté-ci, Godbout et Franquelin, il n’y a pas d’essence. Donc ils sont mieux de se prendre en avance , lance-t-elle.

Plusieurs automobilistes en panne sèche viennent chercher de l'aide au bureau touristique de Godbout.

En attendant, à Godbout

Selon le maire par intérim de Godbout, Réjean Sini, les pannes sèches à la sortie du traversier sont courantes. Les automobilistes dépourvus comptent parfois sur l’aide des résidents, sinon sur celle de CAA-Québec.

Ils ont besoin d’essence et on les dépanne. Ça arrive toutes les semaines. Moi ça arrive [que j’aide des automobilistes] une à deux fois par semaine.

Godbout est situé à 60 kilomètres de Baie-Comeau et à 35 kilomètres de Baie-Trinité, où se trouvent les stations-services les plus près.

Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Réjean Sini souligne qu’il y a déjà eu trois postes d’essence à Godbout, mais cette époque est déjà bien révolue. Le maire par intérim a d’ailleurs pris un moment de réflexion pour se souvenir que la dernière station-service a fermé ses pompes il y a maintenant douze ans.

Depuis, quelques projets de remplacement ont été proposés, sans pourtant aboutir. Il y a eu plusieurs projets au cours des dernières années, mais pour l’instant c’est mort , confirme Réjean Sini.

Le dernier en liste se trouve à Franquelin, un village situé à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Godbout. La propriétaire du dépanneur à Franquelin, Karine Briand, espère un jour offrir ce service aux automobilistes.

C’est sûr que j’y pense. Mais c’est en négociation. Et en négociation, c’est plus long , souligne-t-elle, avant d'ajouter qu'une pompe pourrait nuire à la convivialité de son dépanneur où viennent pique-niquer des résidents et des touristes.

Karine Briand craint que l'installation d'une pompe à essence ne perturbe la convivialité du stationnement de son dépanneur.

Virage électrique

Karine Briand souhaite maintenant accueillir davantage les véhicules électriques.

Ce qui me tient à cœur présentement c’est d’avoir les bornes électriques. J’en voudrais deux. Je suis en négociation avec Hydro-Québec pour qu’ils viennent installer ça, parce qu’il y a beaucoup plus de voitures électriques maintenant , indique-t-elle.

Quant à eux, les voitures électriques qui empruntent la traverse Matane–Godbout n’ont pas à se soucier de cette logistique pour faire le plein d’essence.

Les véhicules électriques qui sortent du traversier à Godbout sont accueillis par une borne de recharge électrique.

Il y a quelques années, une borne de recharge a été installée à Godbout près du quai de la Société des traversiers du Québec.

C’est sûr qu’il y a un peu d’attente des fois, mais généralement, ce n’est pas trop un problème pour en trouver , mentionne Louis Thibeault, un automobiliste rencontré sur le quai de Godbout.

Les résidents de Godbout croient néanmoins qu’une station-service pourrait contribuer au développement du village, dont l’économie tourne au ralenti depuis les dernières années.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve