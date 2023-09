Brion23, une expédition favorable pour l’observation du requin blanc

L’expédition Brion23, déployée au large des Îles-de-la-Madeleine le 18 août dernier à bord du voilier-école ÉcoMaris, a été faste en observation et a donné lieu à plusieurs surprises, rapporte l’équipage.

En tout, 14 personnes ont pris part à ce voyage scientifique, mené par l’Observatoire des requins blancs du Saint-Laurent (ORS), afin d’étudier l’espèce et d’observer ses interactions avec sa proie — le phoque gris — dans le secteur de l’île Brion.

L'expédition Brion23 étudie la population de requins blancs près de l'île Brion dans le golfe du Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : ORS / EcoMaris

L’objectif de documenter le comportement du requin blanc de façon visuelle, notamment avec l’usage de drones aériens, a facilement été atteint, selon le chef d’expédition, Jeffrey Gallant.

À peine trente minutes après notre arrivée, on avait déjà trouvé deux requins de manière visuelle au même endroit. Tout le temps qu’on était à Brion, on a vu des requins tous les jours , raconte M. Gallant, qui est également directeur scientifique de l’ ORS .

D’après le scientifique, les requins observés étaient juvéniles ou subadultes, mesurant de 3 à 3,5 mètres et pesant près de 500 kilogrammes.

Certains requins sont passés tout près du bateau et tout le monde à bord a pu les observer à l’œil nu. C’était un moment de grande émotion.

Jeffrey Gallant est directeur scientifique de l'Observatoire des requins du Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : Jeffrey Gallant

L’île Brion, le théâtre d’observations surprenantes

L’expédition Brion23 confirme les hypothèses de la même expérience réalisée l’an dernier : les requins blancs viennent chasser et se nourrir dans le secteur de l’île Brion.

La présence de requins blancs n'est pas inhabituelle dans les eaux du Saint-Laurent. Les requins plus jeunes ont tendance à se déplacer au nord à la recherche de terrain de chasse où il est facile de trouver des proies, comme l'île Brion. (Photo d'archives) Photo : Andrew Brandy Casagrande/Discovery Channel/The Associated Press

Ils viennent ici pour se faire les dents. On observe beaucoup de phoques soit morts sur la plage ou encore vivants, mais meurtris, qui nagent dans l’eau. La cause de leur blessure c’est définitivement le requin blanc. On peut même voir les traces de dents , décrit Jeffrey Gallant.

Par ailleurs, l'équipage a assisté à des situations inattendues.

Un grand phoque mature est venu à côté du bateau pour nous montrer ses blessures. On voyait vraiment les marques de dents. Il a passé au moins une demi-heure avec nous. […] C’est comme s’il venait vers nous pour se cacher ou pour nous demander de l’aide , raconte M. Gallant.

Il ajoute également avoir assisté à une situation de cannibalisme entre deux phoques, événement qui a pu être capté par drone aérien, soutient-il.

On a vu un phoque gris adulte tuer et manger un phoque plus jeune. C’est quelque chose que je n’ai jamais observé et qui est très rare , relate le chef d’expédition.

Très peu d’incidents de la sorte se sont produits et ont été documentés, selon Jeffrey Gallant. Est-ce qu’ils se sentent menacés au point de se manger entre eux de façon occasionnelle? , se questionne-t-il.

Étudier pour sensibiliser

Jeffrey Gallant rappelle que la présence de requins dans le golfe est méconnue du grand public.

Souvent, la recherche est faite en vase clos et reste à l’intérieur de la communauté scientifique […]. Pour nous, c’est vraiment important de vulgariser et de partager nos observations avec tout le monde pour que les gens soient conscients qu’il y a des requins dans le golfe , explique-t-il.

À notre grande surprise, même à [l’île] Brion, on a vu des gens aller nager ou pratiquer le kayak au même moment où on était en activité.

M. Gallant recommande aux gens de se renseigner sur la présence de ce grand poisson dans le golfe et dans l’estuaire du Saint-Laurent afin d’éviter quelconque rencontre ou incident.

Avec les informations de Bruno Lelièvre