Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, présentait vendredi les conclusions de l’enquête sur la gestion des inconduites sexuelles et des comportements inadéquats dans les écoles du Québec. Bien que ce rapport est salué en Estrie, certains demandent à ce que davantage de mesures soient prises pour assurer la sécurité des élèves.

Rappelons que l'enquête en question a été ordonnée en mars par le ministre dans le but d'avoir un portrait global du processus de traitement des plaintes d'inconduite sexuelle ou de violence dans les établissements d'enseignement du Québec, autant privés que publics.

Bernard Drainville s'est dit préoccupé par les conclusions de ce rapport, qui constate notamment que l'information ne chemine pas entre les différents centres de services scolaires et qu'il n’y a pas de suivi systématique sur la vérification des antécédents judiciaires des enseignants déjà à l'emploi.

Bernard Drainville est le ministre de l'Éducation (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Amandine Frère-Lefèvre, une ancienne étudiante de l’école secondaire du Phare, avait dénoncé certains comportements d’élèves de l’école en matière de violences sexuelles. Actuellement étudiante au cégep, elle milite afin que la même loi-cadre des cégeps et des universités s’applique aux jeunes des écoles primaires et secondaires.

Cette dernière est d’accord avec la position du ministre de l'Éducation en matière de violence d'enseignants et d'enseignantes envers des jeunes. Selon elle, ce plan ne va toutefois pas assez loin.

Il faut penser aussi que les élèves sont problématiques en ce qui concerne les VACS [violences à caractère sexuelles]. Autant un élève de 12 ans qu’un élève de 16 ans peut commettre des actions sexuelles contre d’autres élèves ou d’autres adultes, on ne le sait pas, mais il faut aussi s’attaquer à ce point de vue de la situation.

Elle rêve d'ailleurs de rencontrer rapidement le ministre de l’Éducation pour lui présenter son projet qui a reçu un accueil favorable du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

Amandine Frère-Lefèvre s'est adressée au conseil d'administration du CSSRS ce printemps. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Selon moi [Bernard] Drainville n’a pas à apporter une loi à faire approuver par l’opposition. Il peut directement modifier la LIP [Loi sur l’instruction publique] et avoir des politiques mises en place à la hauteur de tout le Québec. Il n’a pas besoin d’attendre après personnes, pense Amandine. Il faut juste qu'il décide de les mettre en place et après ça, ça peut se faire hyper rapidement, donc on se demande: qu’est-ce qu’il attend?

Amandine est appuyée par une équipe de jeunes qui entend poursuivre les pressions afin que le gouvernement adopte le plus rapidement possible une loi-cadre. La jeune femme de 18 ans peut également compter sur l'appui de la députée de Sherbrooke, Christine Labrie. Cette dernière croit aussi que le rapport pourrait aller plus loin.

Je trouve que le rapport est très pertinent, il émet des recommandations qu’il faut absolument suivre. Mais il faut aller aussi plus loin que ça et prendre en compte ce que les élèves nous disent parce que ce ne sont pas que les membres du personnel, qui à l’occasion causent ce type de situations, il y a les élèves entre eux plus souvent qu'autrement.

Le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin, promet son entière collaboration pour que les enseignants coupables de violence sexuelle ou autres soient punis à la hauteur des crimes commis.

On ne pense pas qu’il [le ministre] a sorti une nouveauté bien grande puisque de toute façon, c’est déjà prévu dans la loi que les enseignants ou les enseignantes qui font des gestes inadéquats soient sanctionnés là-dessus.

