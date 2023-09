Le marché immobilier ne dérougit pas au Bas-Saint-Laurent

Malgré des taux d’intérêt et des prix de l'immobilier élevés, les acheteurs sont toujours aussi prompts à acheter des maisons au Bas-Saint-Laurent, selon des courtiers immobiliers basés à Rimouski et à Rivière-du-Loup.

Il y a encore de la surenchère, il y a beaucoup d’acheteurs au rendez-vous , observe Bryan Michaud, courtier immobilier résidentiel et commercial de Proprio Direct, à Rimouski.

Le téléphone du courtier ne dérougit pas. Les notaires sont tout autant débordés, puisqu’un temps d’attente d’un mois et demi est nécessaire pour réaliser des transactions immobilières à Rimouski, calcule M. Michaud.

Dans le secteur de Rimouski, ça bouge énormément , dit celui qui note une augmentation des ventes depuis la fin des semaines de la construction.

Publicité

À Rimouski, la valeur des maisons aurait bondi d’environ 50 % depuis 2019-2020, selon ses estimations. Le courtier observe en outre une certaine surenchère pour les maisons les moins dispendieuses – celles dont le prix varie entre 200 000 $ et 300 000 $.

La Banque du Canada, qui porte son taux directeur à 5 %, doit d'ailleurs annoncer une mise à jour de ce dernier le 6 septembre.

Les acheteurs doivent davantage puiser dans leur portefeuille pour avoir accès à la propriété. Mais ils demeurent actifs à Rimouski, où le taux d'occupation des logements est estimé à plus de 99,6 %. Les facteurs expliquant la dynamique du marché immobilier sont multiples.

À écouter aussi : L’entrevue intégrale avec les trois courtiers à l’émission Même fréquence

Un marché de vendeurs

Pendant la COVID, il y avait beaucoup de divorces, ça divise les familles. Souvent, une famille qui se sépare, elle a besoin de deux maisons , explique M. Michaud. Le coût des matériaux est très élevé, donc il n’y a pas de chantier.

On a une rareté de logement, une pénurie de main-d’œuvre, et des gens qui arrivent de l’extérieur [de la région] , renchérit Alain Côté, courtier chez Vendirect, à Rimouski. Ce dernier observe que le prix médian des demeures à Rimouski a augmenté autour de 300 000 $, ce qui réduit largement l’accessibilité à la propriété au plus grand nombre.

La demande est là, mais pas l’offre.

À Rivière-du-Loup, la situation est sensiblement la même, selon Serge Normand, courtier immobilier agréé pour Century 21.