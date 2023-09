Honoraires d’avocats : Julie Dufour assure avoir payé quelques milliers de dollars

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, affirme avoir payé quelques milliers de dollars de sa poche sur un total de 36 000 $ pour rembourser les avocats embauchés lors de sa croisade pour préserver l'indépendance des vérificateurs généraux à partir de 2014.

Il a été révélé plus tôt cette semaine par Radio-Canada qu'une facture de près de 25 000 $ avait été payée par le comité exécutif de Saguenay en 2017.

Malgré des demandes répétées, le montant payé par Julie Dufour n'avait pas été fourni jusque-là par le cabinet, tout comme ce que représentait la facture totale de Deveau Avocats,.

Au cours de son premier mandat de conseillère, elle avait poursuivi la Ville et les ex-vérificatrices générales Rina Zampieri et Sylvie Jean dans une démarche visant à rendre le processus d’embauche du VG plus transparent.

« En garantie »

Jeudi, Julie Dufour a affirmé qu'il fallait remettre en contexte la déclaration qu'elle avait faite au conseil du 6 juin, alors qu'elle avait dit avoir mis son salaire annuel d’élue municipale de l’époque pour embaucher des avocats.

Julie Dufour affirme qu'elle aurait dû dire qu'elle avait mis son salaire en garantie.

L'émotion du moment ne l'avait pas aidée, a-t-elle assuré, car elle intervenait au coeur d’une discussion sur l’éviction du conseiller Michel Tremblay du comité exécutif.

Il se passe une grande chicane alentour de la table sur le dossier à M. Michel Tremblay de la STS où durant un procès, il a été découvert certaines choses et où je lui ai demandé de quitter l'exécutif de la Ville et là il se passe une chicane et ce n'est pas évident parce qu’humainement, on est tous des humains comme conseillers municipaux, on s'apprécie. Puis de s'apercevoir qu'un collègue alentour de la table aurait pu traverser une ligne légale. Ça rend tout le monde mal à l'aise , a-t-elle raconté en entrevue à l’émission Place publique jeudi.

Les demandes d’entrevue avaient été refusées à ce sujet jusque-là, le cabinet se contentant de transmettre une réponse écrite.

De 3000 $ à 4000 $ de la Ligue d'action civique

Julie Dufour a prétendu que c’est à l’initiative du conseiller Michel Potvin qu’il a été proposé au comité exécutif de Saguenay de rembourser la somme restante.

La mairesse a aussi chiffré la contribution de la Ligue d’action civique qui l’a appuyée dans son combat en plus d’assurer qu’elle a payé elle-même une partie de la facture totale.

[J’ai payé] une couple de milliers de dollars. Je dis 36 000 moins 24 000. Puis, je pense que la Ligue, on avait ramassé une affaire, comme peut-être 3000 ou 4000 dollars, donc c'est quelques milliers de dollars, et ça, la Ville ne me l'a pas remboursé. Moi, je m'étais engagée de façon personnelle, j'avais pris tous les risques , a-t-elle poursuivi.

Elle a aussi souligné qu’elle n’a jamais voulu avoir l’air imbue d'elle-même en citant sa contribution, disant de plus qu’elle avait déjà accordé des entrevues à propos de la facture payée par la Ville à l’époque.

Plusieurs conseillers avaient dit cette semaine attendre des justifications de sa part, ayant eu l’impression que Julie Dufour avait affirmé qu’elle avait payé la totalité des frais avec son salaire de base qui était alors d’environ 30 000 $.