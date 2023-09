Spectacle aérien, chiens acrobates : que faire à Toronto cette longue fin de semaine

Impossible de s’ennuyer à Toronto lors de cette dernière longue fin de semaine de l’été. Chat sur trottinette, danse du dragon, ballet d’avions de chasse et de voltige, la ville déborde d’activités et il y en a pour tous les goûts.

Buskerfest et Bark in the Park

Dans l’est de la ville, le Toronto International Buskerfest, un festival de performances de rue, revient au parc Woodbine du 1er au 4 septembre. Acrobates, magiciens et danseurs seront au rendez-vous lors de cet événement dont les fonds sont reversés à Epilespy Toronto.

Des batteurs au BuskerFest en 2022. L'événement de cette année mettra en vedette des centaines d'artistes, dont des danseurs, des acrobates et des voltigeurs. Photo : Photo fournie par Mackenzie Muldoon

Cette année, il faut s’attendre à une petite nouveauté. Toute une section du parc sera en effet réservée à l’événement connexe Bark in the Park TO. Il y aura des acrobates chiens et chats , explique Mackenzie Muldoon, la directrice des communications d'Epilepsy Toronto.

Il y aura également des activités pour les chiens des visiteurs comme des parcours de sauts d’obstacles ou des zones de jeux. Ce sera très chouette, dit Mackenzie Muldoon.

Les « Ultimutts », Sashimi et Lollipop, exécuteront leur routine à Bark in the Park pendant le week-end de la fête du Travail. Photo : Photo fournie par Mackenzie Muldoon

Festival de la danse du dragon

Dans un autre style, le festival de la danse du dragon de Toronto célébrera aussi la culture chinoise au carré Nathan Phillips du 1er au 3 septembre.

La directrice des communications Shan Attaoui invite bien sûr les Torontois à découvrir la traditionnelle danse du dragon, mais aussi les jeux de lumière nocturne sur l’eau et les spécialités culinaires chinoises qui seront vendues dans les 50 échoppes de l'événement.

Des danseuses se produisent au Festival du Dragon 2022. L'organisateur Shan Attaoui affirme que l'édition de cette année sera « plus grande et plus délicieuse » que les autres. Photo : CBC/Evan Mitsui

Il y aura aussi des activités, explique Shan Attaoui, il sera par exemple possible pour ceux qui le souhaitent d’apprendre la calligraphie chinoise.

Spectacle aérien

Les Snowbirds canadiens seront de retour dans les airs pour un spectacle aérien proposé du 2 au 4 septembre de midi à 15 h 30 au-dessus du lac Ontario. Ils voleront notamment en compagnie des Blue Angels de la marine américaine.

La zone d’observation du spectacle de voltige se trouve au niveau du parc Marilyn Bell, au bord du lac.

Le 74e spectacle aérien international de Toronto se déroule tout au long du week-end de la fête du Travail. Photo : CBC/Evan Mitsui

Exposition nationale canadienne

C’est aussi la dernière occasion de l’été pour se rendre à l’Exposition nationale canadienne, la plus grande fête foraine du pays.

Hamburger au melon d’eau, barbe à papa au cornichon et saucisse sur bâtonnet aux arachides sont parmi les spécialités culinaires à tester cette année. En plus des sept nouvelles attractions de 2023.

Les organisateurs s’attendent d’ores et déjà à une fin de semaine très chargée qui pourrait permettre d'égaler ou de dépasser les chiffres de fréquentation de 1,56 million de visiteurs de l’année dernière.

La CNE se déroule jusqu'au 4 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Alex Lupul

Anime Toronto

Notons aussi le retour de l'événement Anime Toronto, une convention pour amateurs d’animés japonais qui revient pour la première fois depuis 2019 au Toronto Metro Convention Centre.

Concerts, expositions, panels… les organisateurs s’attendent à accueillir entre 3000 et 4000 visiteurs par jour cette fin de semaine.

Autres événements musicaux

Les amateurs de jazz pourront assister jusqu'à lundi au T.U. Jazz Fest au carré Mel Lastman. Il s’agit de la 9e édition de ce festival de jazz pour musiciens émergents au Canada. Plus de 150 artistes se produiront sur deux scènes tout au long du week-end.

Dans un autre type de musique. C’est la dernière édition du festival Electric Island de l’été. Les amateurs de musique électronique pourront vibrer les 2 et 3 septembre au niveau du site historique de Fort York.

Enfin, l’événement Hot and Spicy se déroulera du 1er au 4 septembre au Harbourfront Centre afin de mettre en valeur la culture indienne sous toutes ses formes. Les visiteurs pourront assister à des performances musicales, des films, des spectacles de danse ainsi que goûter à toutes sortes de spécialités culinaires indiennes.