Saskatoon et Regina vont vibrer au rythme de musiques et lumières cette fin de semaine

La fin de semaine de la fête du Travail s’annonce en couleur pour les deux principales villes de la Saskatchewan que sont Saskatoon et Regina. En effet, la Ville des Ponts abrite le festival de feux d'artifice de Nutrien, tandis que la capitale provinciale de son côté vibrera au rythme du festival de musique Swamp Fest.

Au programme du festival de feux d’artifice de Nutrien, qui se déroulera du vendredi au samedi à Saskatoon, de la nourriture, mais aussi du divertissement.

Des représentations des troupes de danse traditionnelle chinoises et de la danse folklorique hongroise et indienne sont notamment prévues. Des spectacles musicaux, du reggae au country, sont aussi au programme.

Selon la coordinatrice du festival de feux d’artifice de Nutrien, Josée Bussière, ce sera une occasion de rassemblement pour toute la communauté, mais également une occasion de faire rayonner la diversité culturelle.

On a des activités pour des personnes de tout âge, on a des châteaux gonflables, des performances culturelles, alors on a des groupes différents qui vont danser, chanter , indique Josée Bussière.

Pour les plus jeunes, le festival prévoit des prestations de clowns, du maquillage et de spectacles de princesses. Le festival est incroyable du début à la fin pendant la journée tu peux voir toute la foule qui est là pour célébrer ce qui on est l'été. C'est un spectacle d'environ 15 min et la musique qui joue au même moment que les feux s'allument. Alors c'est beau à tout point de vue.

Ouvrir en mode plein écran Le point culminant du festival de musique Swamp Fest sera la performance "Swampy Roots", une danse destinée à invoquer le surnaturel. Photo : (Gracieuseté : Swamp Fest )

La ville de Regina de son côté va vibrer au rythme du festival de musique Swamp Fest sur l'île Willow du lac Wascana, du vendredi au dimanche.

L’auteur-compositeur et interprète, Rae Spoon, qui va partager la scène avec l’artiste réginois Jaye Kovach, se dit très enthousiaste.

Je fais des spectacles à travers le Canada qui sont accessibles aux personnes immunodéprimées. Tous les spectacles se déroulent donc à l'extérieur. Et si c'est dans un espace plus petit, il y a des masques fournis même pour l'extérieur parce que c'est ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité des personnes immunodéprimées , explique-t-il.

Et de poursuivre, je suis également immunodéprimée. C'est donc très agréable de voir des communautés de soutien et d'avoir ces espaces.

Organisé depuis 2017 par un collectif d'artistes réginois, cet événement aura comme point culminant, la performance Swampy Roots , une danse destinée à invoquer le surnaturel. Le départ aura lieu à l'embarcadère de l'île Willow jusqu’au restaurant-bar The Cure pour une soirée.

Les festivaliers sont également invités à se joindre à une parade, à pied, à vélo, ou sur une planche à roulettes.

Avec les informations de Raphaële Frigon