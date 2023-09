Des élus de la MRC du Golfe-Saint-Laurent sur la Basse-Côte-Nord ont recueilli une trentaine de témoignages de citoyens qui estiment que les services d’Air Liaison sont de moins en moins fiables.

Ce n'est pas normal que la population [doive prendre] un système de transport qui est dans un état pour lequel elle ne se sent pas en sécurité , lâche le maire de Blanc-Sablon, Andrew Etheridge.

Selon lui, des citoyens de la MRC sont inquiets des bris sur certains appareils d’Air Liaison, de l’imprévisibilité des horaires et des retards dans la livraison du courrier. Le maire de Blanc-Sablon estime que la compilation de ces témoignages illustre l’ampleur de la situation.

Le document en question, que Radio-Canada n’a pas pu consulter, a été remis vendredi aux députés provinciaux Yves Montigny et Kateri Champagne Jourdain, qui étaient de passage à Blanc-Sablon.

Les élus provinciaux interpellés

La ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, s’est dite ouverte à rencontrer Air Liaison, la seule compagnie aérienne à desservir la Basse-Côte-Nord.

On a certainement entendu des insatisfactions quant à la desserte aérienne, quant à la fiabilité des vols. De notre côté, on va voir avec le transporteur ce qu'il en est , souligne-t-elle.

Dans une réponse par courriel, le transporteur PAL Airlines se dit disponible pour entamer des discussions avec le gouvernement du Québec et les parties concernées pour examiner les problématiques, y compris celles liées aux aéroports et au manque d'installations météorologiques .

C'est bon que Air Liaison soit ouvert à la discussion maintenant, parce qu'ils ne l'ont pas toujours été.

Andrew Etheridge espère que les plaintes des résidents de la Basse-Côte-Nord agiront comme électro-choc. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté d'Andrew Etheridge

Kateri Champagne Jourdain reconnaît toutefois les limites du champ d’action du gouvernement québécois, notamment en ce qui concerne les retards du service postal, qui relève de Poste Canada.

Elle estime par contre que Québec peut influencer les choix de contrats du système de santé pour le transport aérien.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord recourt aux services d’Air Liaison pour le transport de patients et de travailleurs, ainsi que pour l’approvisionnement en matériel médical.

Par courriel, le CISSS affirme être ouvert à travailler avec les instances gouvernementales et avec les transporteurs aériens avec qui il fait affaire afin que les services répondent le mieux possible aux besoins de la population .

Les problèmes de transport aérien sont courants en Basse-Côte-Nord. En 2018, des dizaines de patients du CISSS de la Côte-Nord dénonçaient un manque de fiabilité d’un autre transporteur, PAL Airlines, qui les forçait à reporter leur rendez-vous médicaux.

Le ministère des Transports a amorcé les travaux préparatoires au prolongement de la route 138 à l'été 2021. Photo : Crédit : ministère des Transports du Québec

Miser sur la 138

Au moment où la desserte aérienne est pointée du doigt, la ministre souhaite désenclaver la région par un chemin routier.

Elle compte travailler auprès du gouvernement pour un éventuel prolongement de la route 138 jusqu’en Basse-Côte-Nord.

En ce moment, le tronçon entre Kegaska et La Romaine est en construction et celui entre La Tabatière et Tête-à-la-Baleine est à l’étape des plans et devis.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin et Paul Fontaine