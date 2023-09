Mementos, un troisième album pour Alexis Normand

L'autrice-compositrice-interprète Alexis Normand lancera officiellement vendredi son troisième album, Mementos, à l'occasion d’un spectacle à la salle de spectacle The Bassment de Saskatoon.

La réalisation de cet album bilingue représente un moment marquant dans la quête d’Alexis Normand pour combattre son insécurité linguistique, dit l'artiste.

Cette fois-ci, je me permets d’écrire en français et anglais et parfois dans les deux langues pour une chanson. [C’est] plus assumé qu’avant.

Conquérir son insécurité linguistique une note à la fois

Alexis Normand explique que son processus de création dès le départ lui a permis de réfléchir à la place que prenaient l'insécurité linguistique dans sa vie.

Elle cherchait à comprendre d'où venait le malaise qu'elle ressentait en français, surtout en présence d’autres francophones. Mementos explore ainsi la dualité que présente une identité francophone en milieu anglophone.

C’est un point tournant dans ma carrière.

Le désir de partager des choses plus personnelles et authentiques à permis à Alexis de mettre le doigt sur la tension ressentie. Je voulais que mon album reflète notre francophonie et notre francophonie est bilingue, explique-t-elle.

Le concert de lancement d'album d'Alexis Normand se tient le vendredi 15 septembre à 20 h 30 à la salle de spectacles The Bassment de Sakaskatoon en compagnie du duo winnipegois Burnstick. Alexis Normand partira ensuite en tournée au Canada et en France.