Les résidents de Yellowknife pourront revenir à la maison le 6 septembre

Les résidents de Yellowknife, Ndilǫ, Dettah et du sentier Ingraham aux Territoires du Nord-Ouest pourront rentrer à la maison à compter du 6 septembre, trois semaines après avoir dû évacuer en raison des feux de forêt qui menaçaient ces communautés.

L’évacuation de près de 22 000 personnes de la capitale et des communautés avoisinantes a été ordonnée le 16 août en soirée. Les résidents ont dû trouver refuge principalement en Alberta, mais aussi au Manitoba, en Colombie-Britannique et au Yukon.

Le 28 août, les autorités ont annoncé leur plan en plusieurs phases pour le retour des citoyens. Ce plan privilégie d’abord le retour des travailleurs essentiels, notamment des services municipaux, des travailleurs de la santé et des épiceries afin de préparer la ville pour le retour massif de la population.

Le retour des travailleurs essentiels a débuté le 29 août avant d’avoir été interrompu le lendemain en raison des forts vents attendus ce week-end et de la menace qu’ils représentent pour les feux. La route 1 sera d’ailleurs fermée à compter de 19 h vendredi, jusqu’à nouvel ordre.

Les autorités s’attendent donc à ce que la majorité des travailleurs essentiels reviennent dans la capitale les 4 et 5 septembre, ce qui mettra en branle la phase 4 du plan de retour qui prévoit un rétablissement des services essentiels.

Ouvrir en mode plein écran Malgré une baisse de l'intensité du feu, les évacués ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Photo : Radio-Canada

Le reste de la population pourra retourner à Yellowknife dès midi le 6 septembre où l’ordre d’évacuation sera alors remplacé par une alerte d’évacuation. Les résidents doivent donc se tenir prêts à repartir si l’incendie se rapprochait des limites de la ville.

La Ville prévient toutefois que ces dates pourraient changer si les conditions météorologiques et la situation des feux de forêt venaient à s'aggraver.

Le brasier près de Yellowknife se trouve toujours à une quinzaine de kilomètres des limites de la ville, mais selon les autorités, l'incendie est dorénavant contenu.

Le conseil représentant les écoles de Yellowknife a envoyé une lettre aux parents pour les prévenir que les écoles n’ouvriront vraisemblablement pas leurs portes d’ici au 11 septembre. Cette lettre, envoyée avant l’annonce du gouvernement, indique que les autorités scolaires attendent plus d’informations à propos du retour en classe .

Les services de santé seront limités

Les résidents de Yellowknife et des alentours devront s’attendre à des services de santé limités à leur retour, prévient dans un communiqué l’Administration des services de santé et des services sociaux (ASTNO).

À l’heure actuelle, presque tous les services de santé à Yellowknife sont suspendus, sauf les soins de base aux urgences. La reprise des services prendra du temps, l’accent étant mis dans un premier temps sur les services vitaux , indiquent les autorités.

Ouvrir en mode plein écran Seuls les services d'urgence seront disponibles dans un premier temps à l'hôpital Stanton de Yellowknife. Photo : Reuters / Pat Kane

Les services de soins intensifs, les services d’obstétrique de routine, la chimiothérapie, la dialyse, la thérapie intraveineuse ainsi que les services chirurgicaux non urgents ne seront pas disponibles pour un certain temps.

Une aide aux déplacements pour raisons médicales sera organisée pour les personnes qui ne pourront pas retourner dans leur collectivité en raison de l’indisponibilité des services de santé dont ils ont besoin , peut-on lire dans le communiqué.

L’ ASTNO s’attend à ce qu’un retour à la normale et une stabilisation du système prennent jusqu’à un mois pour se réaliser.

Extension du programme d’aide financière

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (T.N-O.) annonce revoir ses critères de sélection pour l’admission au programme d’aide financière à la perte de revenus pour les évacués.

Jusqu’à maintenant, seules les personnes qui n’avaient pas reçu l’aide de leurs employeurs pouvaient se qualifier au programme d’aide gouvernementale.

Dorénavant, tout résident âgé de 17 ans et plus qui a vu son emploi perturbé par une évacuation de plus de 7 jours pourra faire une demande d’aide financière afin d’obtenir un versement unique de 750 dollars.

Les travailleurs peuvent faire une demande au titre du Programme d’aide à la perte de revenus pour les personnes évacuées en ligne ou en téléchargeant le formulaire.

D’autres communautés attendent toujours de rentrer

Aux Territoires du Nord-Ouest, plusieurs communautés de la région de Slave sud sont toujours sujettes à un ordre d’évacuation, incluant Hay River, la Première Nation Kátł'odeeche, Enterprise, Kakisa et Fort Smith.

Avec la capitale ténoise évacuée, c’est près du deux tiers de la population totale des Territoires du Nord-Ouest qui a été déplacé en raison des feux de forêt qui font rage. Cette saison des incendies risque fort d’être la pire jamais enregistrée en termes de superficie touchée par les feux, qui dépasse déjà les 3,5 millions d’hectares.

Avec des informations de CBC