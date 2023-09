Les mycologues du Québec à la découverte des champignons abitibiens

Près d’une centaine de mycologues amateurs de partout au Québec sont réunis jusqu’à lundi dans la région d’Amos.

Ils participent au 22e rassemblement annuel de la Fédération québécoise des groupes de mycologues, présenté pour la première fois en Abitibi-Témiscamingue.

Certains viennent d’aussi loin que Sept-Îles, sur la Côte-Nord.

Même pendant la cueillette, certaines participantes s'affairaient à identifier correctement leurs trouvailles, ici avec l'aide d'une tablette électronique. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

En tout, 14 sorties terrain sont au programme, en plus des conférences de spécialistes, d’activités culturelles et d’occasions de fraterniser. L’événement a lieu au Pavillon Saint-Viateur de La Ferme, à Trécesson, près d’Amos.

La Fédération regroupe 16 clubs de partout au Québec. Et une fois par année, on fait un rassemblement de plusieurs jours pour cueillir, identifier et échanger sur les champignons. C’est des retrouvailles en même temps. L’ambiance est très conviviale et agréable. C’est un échange de connaissances dans une ambiance très chaleureuse , explique Raymond Archambault, président de la Fédération québécoise des groupes de mycologues.

Les participants viennent donc de partout, guidés par leur passion pour les champignons.C’est la base. Ces mycologues amateurs ont la fibre mycologique. Ils ont le goût de voir des champignons, de les connaître, et il ne faut pas se le cacher, pour beaucoup c’est de les consommer, les manger.

Raymond Archambault, président de la Fédération québécoise des groupes mycologues, dans la salle d'exposition et d'identification des champignons, à La Source, à Trécesson. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Chez les Mycologues amateurs de l’Abitibi-Témiscamingue (MYAM-AT), on se réjouit d’enfin accueillir les adeptes de la cueillette et de l’identification de champignons de partout au Québec.

Les gens, ça faisait longtemps qu’ils voulaient venir en Abitibi-Témiscamingue. On a des champignons de la forêt boréale, que la majorité des gens ne connaissent pas. Ce matin, ils étaient bien excités d’aller récolter du matsutake, un champignon qui est reconnu et qui pousse dans nos forêts de pins gris , souligne Annie DesRochers, administratrice des Mycologues amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue.

Annie DesRochers, membre des Mycologues amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue et guide pour une sortie terrain à la Forêt récréative du camp Dudemaine, à Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Vendredi matin, elle faisait découvrir les trésors du sous-bois et d’une tourbière dans la Forêt récréative du Camp Dudemaine, à Amos.

À toutes les sorties, on ramène les champignons dans la salle d'exposition des champignons. La majorité des experts québécois sont ici en fin de semaine et ils vont nous aider à les identifier. Lors de la journée porte ouverte dimanche, les gens du public pourront venir voir tous les champignons qu’on peut retrouver dans nos forêts , affirme Annie DesRochers.

En quête de découvertes

Diane Langlois et Sylvie Lacasse, toutes deux membres des Mycologues de l’Estrie, étaient de la visite terrain de vendredi matin, à la Forêt récréative du Camp Dudemaine.

On cherche tout, on regarde tout, on rapporte des champignons qui sont beaux, pas trop avancés pour être capable de les identifier. C’est sûr qu’il y a des champignons associés à différents types de bois, et aussi la région. Ici, vous êtes en région boréale, donc il y a des champignons qu’on ne verra jamais ou à peu près pas. C’est ceux-là qui nous intéressent, parce qu’on va les découvrir , fait valoir Sylvie Lacasse.

Diane Langlois et Sylvie Lacasse, deux mycologues de l'Estrie, devenues de grandes amies par le biais de leur passion commune pour les champignons. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Armée de son iPad et de ses connaissances, Diane Langlois trouve tout son plaisir dans l'identification de ses trouvailles.

Il faut être mordu. Quand j’ai commencé, c’était comme tout le monde, je voulais en manger, mais ça n’a pas été long que j’ai décidé que c’était le fun à identifier. J’ai fait des découvertes. Comme là, j’ai trouvé la fausse chanterelle, Hygrophoropsis aurantiaca, mais je sais qu’il y a deux espèces semblables. Je pense que c’est l’autre espèce, elle n’est pas tout à fait colorée pareil en dessous. Je vais vérifier ça en arrivant , confie-t-elle.

La porte ouverte pour le grand public aura lieu dimanche, de 13h à 17h, au Pavillon Saint-Viateur (La Source) de La Ferme à Trécesson.