Les Sherbrookois peuvent circuler à nouveau sur le pont Saint-François. Après plus de six mois de fermeture, le pont a rouvert en avant-midi, vendredi.

Une voie de circulation automobile est ouverte dans chaque direction, en plus des voies cyclables unidirectionnelles aménagées. Un trottoir est également accessible pour les piétons. Le carrefour giratoire est quant à lui partiellement ouvert.

Rappelons que le pont Saint-François, qui mène notamment au Cégep de Sherbrooke par la rue Terrill, est fermé à la circulation automobile depuis le 7 février. Cette fermeture était nécessaire en raison des travaux de construction du nouveau pont des Grandes-Fourches.

C’est cool, ça va faciliter les transports en commun. C’est bien, ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu’il est barré, donc c’est bien qu’ils l’ouvrent enfin , raconte une étudiante. Si on avait des allers-retours à faire, ça faisait beaucoup de trafic, beaucoup de temps perdu aussi, donc c’est une bonne chose que ce soit ouvert , lance une autre.

Publicité

L’ouverture complète des nouvelles infrastructures dans le secteur des Grandes-Fourches devrait se faire en octobre.

Des automobilistes ne sont pas au bout de leur peine

Les nouvelles sont moins réjouissantes de l’autre côté de la ville pour les automobilistes. Les bretelles du quadrant sud-est de l’échangeur Darche sont fermées à la circulation depuis vendredi.

Ouvrir en mode plein écran Le nouvel échangeur devrait accueillir des automobilistes en décembre 2024. Photo : Radio-Canada

Cette fermeture a des répercussions sur la fluidité de la circulation. C’est très compliqué de traverser, ici, à cette heure. Peu importe où on va dans la ville, c’est bouché. C’est plate , déplore un automobiliste rencontré au hasard en après-midi. Je vous assure que je n’étais pas venu depuis un certain temps et je trouve que c’est embêtant. Il y a tellement de circulation et on ne voit pas toujours assez les indications d’avance , remarque une dame.

Ces bretelles de l'échangeur, situées à la hauteur du Complexe de la santé, seront fermées durant un mois et demi.

Avec les informations de Jemima Kalemba