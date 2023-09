L’art-thérapie de Renée Saurette pour surmonter le deuil et le cancer

Renée Saurette travaille depuis trois ans au sein d’Action Cancer Manitoba dans le programme d’art-thérapie qui existe depuis 20 ans. C’est un processus à travers les arts qui a conduit Renée Saurette à se lancer dans l’aventure de l’art-thérapie il y a huit ans.

Auparavant, elle a travaillé dans différents centres avec des adolescents, des étudiants universitaires. Elle a aussi été directrice artistique à la Maison des artistes visuels francophones.

J’ai toujours été très attirée par les arts et par la créativité. J’ai toujours su qu'on pouvait communiquer par les images , explique-t-elle.

Je voyais que les gens se créaient leur propre vocabulaire visuel et j'avais envie d’explorer cela.Comment est-ce qu’on peut aider les gens à s’exprimer et à guérir par les arts? , ajoute-t-elle.

Après des études en psychologie, elle s’inscrit à un programme de maîtrise à l’Université Concordia à Montréal. Le même programme que la pionnière de l’art-thérapie, Lucille Proulx, avait suivi quelques années auparavant.

J’étais vraiment attirée par le programme clinique et par la ville de Montréal qui permettait d’être certifiée conseillère et art-thérapeute , poursuit Renée Saurette.

Ouvrir en mode plein écran Renée Saurette est une art-thérapeute bilingue qui travaille pour Action Cancer Manitoba. Photo : Gracieuseté de Renée Saurette

L’art-thérapeute confie que les débuts ont été difficiles pour elle par manque de compréhension de sa pratique par le grand public.

Ce n’est pas un milieu très connu, et je devais toujours expliquer ce qu’était l’art-thérapie. Quelqu’un m’avait demandé si j’avais prescrit des tableaux pour les mettre dans un bureau. Ce n’est pas du tout ce que je fais , précise-t-elle.

Art ou art-thérapie?

En art-thérapie, on veut explorer ou exprimer quelque chose , explique Renée Saurette.

L’art-thérapie travaille donc sur le processus créatif et sur l’expression créative plutôt que sur une intention artistique.

La musicothérapie, la drama-thérapie et les arts visuels sont les formes d'art-thérapie les plus pratiquées au Manitoba selon Renée Saurette, qui est elle-même spécialisée dans les arts visuels.

J’essaie de laisser les gens choisir ce qui les attire, ce qui leur parle. Cela peut faciliter ce qu’ils ont à exprimer ce jour-là , rapporte Renée Saurette qui apprécie personnellement le collage.

Les images sont déjà là et les combinaisons qu’on peut créer sont souvent puissantes , précise-t-elle.

J’ai souvent observé une ouverture ou un relâchement d’émotions, les gens qui pleurent quand ils réalisent tout ce qu’ils gardent en eux depuis si longtemps.

L’art-thérapie permet un recul, une distance auxquels on n’a pas nécessairement accès lorsqu’on ne fait que parler. Cela ouvre souvent une autre perspective sur un problème ou sur les émotions qu’on a vécues.

Cette prise de conscience doit se faire par le patient lui-même, car l’art-thérapeute n'interprète pas le travail du patient, car cela peut signifier quelque chose de différent pour la personne.

Par exemple, dans la société occidentale, la couleur rouge est associée à la violence, à l’amour, à la haine. Dans un pays comme la Chine, cette couleur est associée à la chance et au bonheur , explique Renée Saurette.

J’accompagne la personne dans une caverne et je lui tiens la lanterne.

Renée Saurette précise que l’art-thérapie est accessible à tout le monde. Il n’y a pas besoin d’être artiste. Il y a des bénéfices pour tous les âges et pour tous les niveaux.

Des effets positifs sur la santé mentale de patients atteints de cancer

Renée Saurette a choisi de se consacrer aux malades atteints de cancer. J’ai perdu ma mère d’un cancer il y a douze ans et je sais ce que cela fait pour la famille. C’est une clientèle qui me tient à cœur.

C’est un travail qui me passionne et j’aime beaucoup les thématiques qui en ressortent : le deuil, les changements de vie, les transitions et les changements de rôle dans la famille , poursuit-elle.

Pour célébrer ses 20 ans d’existence, le programme d’art-thérapie d’Action Cancer Manitoba a publié en 2023 les résultats d’un projet de recherche qui confirme les effets de ces soins sur la santé mentale de ses patients.

Cette recherche a donné vie à une exposition qui rassemble les travaux de 32 participants qui ont accepté de partager leurs histoires. Cette exposition a parcouru le pays et a été présentée en janvier 2023 au Manitoba.

Intitulée Je suis toujours là : guérir par l'art après le cancer , l'exposition montre comment des patients atteints de cancer ont fait face à leur maladie dans le cadre d'un groupe de thérapie associant des pratiques de pleine conscience à l'art expressif.

Renée Saurette précise que cette étude se poursuivra dans la durée.