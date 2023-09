L’Alberta annonce un premier versement de 39 M$ pour le nouvel aréna à Calgary

Le gouvernement de l’Alberta a approuvé le versement d’un montant de 39 millions de dollars correspondant à la première tranche du financement qu'il avait promis dans le cadre du projet de construction d’un nouvel aréna pour les Flames, l’équipe de hockey de Calgary.

Ce financement s’inscrit dans le cadre de l’accord de principe signé en avril entre le gouvernement conservateur, la Ville et la Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), la société qui détient les Flames.

La première ministre, Danielle Smith, avait fait la promesse d'allouer 330 millions de dollars à la construction, en indiquant que les détails seraient examinés cet été par les députés de son parti siégeant au Conseil du Trésor avant que tout ne soit finalisé.

La première tranche du financement provincial, qui figure dans la mise à jour trimestrielle du budget provincial publiée cette semaine, est maintenant prête à être versée.

Cette somme servira à financer des dépenses telles que la préparation et l'acquisition de terrains dans le quartier où sera construit le nouvel aréna, à savoir Rivers District. L’argent servira également à construire des routes et des infrastructures à proximité de la zone ainsi qu’à couvrir d’autres coûts connexes.

Aucune partie de la contribution de la province ne sera affectée directement à la construction de l'aréna, d'une valeur de 800 millions de dollars. Cette somme sera partagée entre la Ville de Calgary et la CSEC .

Un premier obstacle levé

En approuvant ce premier versement, le gouvernement albertain lève un premier obstacle important pour la réalisation du projet.

La province semble ainsi mettre fin à une longue impasse et à une série d'échecs de coentreprises qui duraient depuis 10 ans, afin de doter la métropole d'un nouvel aréna pour les Flames et d'une grande salle de concert.

L’aréna actuel, le Saddledome, est au troisième rang des plus anciens de la Ligue nationale de hockey. Les deux arénas les plus anciens, qui se trouvent à New York et à Seattle, ont d’ailleurs fait l'objet de rénovations importantes dont le coût est comparable à celui d'une nouvelle installation.

Ouvrir en mode plein écran Le plan de développement du projet dévoilé le 25 avril 2023. Photo : Ville de Calgary

Des questions demeurent

Cependant, on ne sait pas encore exactement quand le nouvel aréna de Calgary devrait ouvrir ses portes, ni quand les travaux de construction commenceront. Ce sont là quelques-uns des détails du projet qui n'ont pas été rendus publics.

Les trois parties signataires de l’entente devaient signer les accords définitifs relatifs au projet cet été, mais il n'est pas certain que ce soit encore le cas.

On ne sait pas non plus si le premier versement de 39 millions de dollars correspond au montant prévu dans l’accord initial.

Avec les informations de Jason Markusoff