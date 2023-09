Le long week-end de la fête du Travail devrait voir une hausse des prix de l’essence

Les Canadiens qui envisagent de prendre la route pendant le dernier long week-end de l'été peuvent s'attendre à payer leur essence plus cher que lors de la fête du Travail de l'an dernier.

Le prix moyen national de l'essence vendredi était de 1,67 $ le litre, selon le site web de suivi des prix du carburant GasBuddy.com.

En comparaison, il se situait à 1,37 $ le litre au 1er septembre 2022.

Les prix de l'essence ont commencé à augmenter en juillet et en août cette année, en partie à cause de la réduction de la production de pétrole brut par l'Arabie saoudite et la Russie.

Le prix de référence du brut West Texas Intermediate (WTI) a atteint vendredi un sommet sur 12 mois, oscillant autour de 85 $ US le baril. Par comparaison, il était d'environ 75 $ US le baril au début de septembre 2022.