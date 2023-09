Enquête Origine-Destination : Québec veut connaître vos déplacements

L’Enquête Origine-Destination menée pour la grande région de Québec par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) est ouverte en ligne depuis mercredi matin. Cette étude a lieu tous les cinq ans et permet de guider le gouvernement dans ses décisions en matière de transport.

Le sondage d’une durée d’environ 15 minutes sera disponible sur le site web du MTMD jusqu’à la mi-décembre. Il vise les citoyens des 42 municipalités de la région de Québec et de Lévis, afin de recueillir des informations sur leurs habitudes quotidiennes de déplacements.

Afin d’obtenir des données représentatives, seuls les ménages sélectionnés pourront répondre à l’enquête. Ils recevront une invitation par téléphone ou par la poste.

Une enquête souvent citée dans les débats sur le troisième lien

Le nom de l’Enquête Origine-Destination ne sera pas étranger aux oreilles de ceux qui ont suivi le débat sur le troisième lien. La dernière, réalisée en 2017 et dévoilée en 2019, a servi d’argument à certains opposants, qui estimaient que sa construction n’était pas justifiée.

Celle qui débute cette année sera dévoilée en 2025. Elle offrira un premier regard sur les habitudes de transport des ménages depuis la pandémie et la généralisation du télétravail.

Qu’est-ce qui a changé depuis qu’on est en période post-covid? Le télétravail, est-ce que ça a amené des déplacements qui sont plus étendus dans le temps, c’est-à-dire moins concentrés entre 16h30 et 17h30, puis un peu plus dans le reste de la journée? donne en exemple Jean Mercier, professeur associé retraité au département de science politique de l’Université Laval.

Ouvrir en mode plein écran Le professeur à la retraite Jean Mercier estime que les résultats de l'Enquête « prêteront moins à controverse » lors de leur publication que celles parues en 2019, en plein débat sur le troisième lien autoroutier. Photo : Radio-Canada

Les données recueillies au cours des prochaines semaines permettront aussi au MTMD de « mettre à jour de façon plus précise les projections », notamment pour les déplacements entre la rive nord et la rive sud.

Données précieuses pour les chercheurs et les planificateurs

Jean Dubé, estime que l’Enquête Origine-Destination est une source d’information assez précieuse pour ceux qui s’intéressent aux enjeux reliés aux transports.

Le professeur agrégé à l’École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l’Université Laval croit qu’il s’agit de la moins mauvaise source de données pour se donner une idée de comment les gens se déplacent sur le territoire .

Ouvrir en mode plein écran Jean Dubé, professeur agrégé à l’École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional (ÉSAD). Photo : Radio-Canada

L’étude se veut un peu comme un recensement, mais pour les déplacements , illustre-t-il. C’est très utilisé pour essayer de voir comment les villes évoluent au fil du temps et où sont les endroits les plus attractifs , poursuit-il.