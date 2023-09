Toilettes mixtes dans les écoles : faut-il consulter les élèves?

Certains sont pour, plusieurs sont contre, mais tous expriment de l'ouverture. Des élèves de l’école secondaire D’Iberville interpellés au hasard sont prêts à discuter et à débattre de la mixité de leurs salles de bain, malgré l’inconfort que plusieurs élèves confient ressentir.

Je trouve ça plate qu’ils nous aient imposé le choix sans nous consulter parce que ça nous implique surtout nous avant , explique Maya, qui fréquente l’établissement.

La décision de la direction d’instaurer de tels espaces à partir de l’année scolaire 2024-2025 suscite de la contestation en ligne. Une pétition déposée le 27 août a recueilli plus de 1100 signatures sur la plateforme Change.org.

L’école secondaire D’Iberville compte 1318 élèves dans ses rangs, en date du 16 août.

Ouvrir en mode plein écran Jeremy Belanger est l'un des signataires de la pétition et s'exprime au nom du regroupement de parents. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Jérémy Bélanger, porte-parole pour le regroupement de signataires, ne s'oppose pas à la présence de toilettes mixtes, à condition que des espaces unisexes demeurent ouverts. Il craint que des élèves, en particulier de jeunes filles, se sentent inconfortables et mal à l’aise à l’idée de fréquenter des espaces accessibles aux garçons et aux élèves non genrés.

Je suis un père de trois enfants. Je m’attends, en particulier dans une école secondaire, que les salles de bain soient un milieu de quiétude pour les jeunes, un endroit où ils se sentent à l’aise, par exemple lorsqu’ils ont des besoins spécifiques ou des enjeux de santé. Nous sommes convaincus, pour offrir cette quiétude, cette sécurité, cette aise, qu’il faut avoir des salles de bain pour les garçons, d’autres pour les filles et des endroits accessibles à tous , mentionne-t-il.

Les travaux à l'école secondaire D'Iberville prévoient l'instauration de cabines entièrement fermées dans les salles de bain. Seulement les endroits où sont situés les lavabos deviendraient des espaces mixtes ouverts à tous. C’est ce qui a poussé le directeur général du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, Yves Bédard, a déclaré sur nos ondes, plus tôt cette semaine, que les intentions de l’établissement scolaire étaient mal comprises.

Offrir la parole aux élèves

Comme certains élèves, Émilie Auclair, doctorante en sociologie de l’éducation à l’Université Laval, croit que l'école secondaire D'Iberville a raté l'occasion d'initier ses élèves à la vie démocratique.

Ils sont les premiers touchés dans une sphère d’intimité sur cette question, remarque-t-elle. J’aurais aimé qu’on s’adresse à l’intelligence des jeunes, qu’on pratique à débattre, à énoncer des idées, à être en désaccord et à trouver un terrain d’entente.

Ouvrir en mode plein écran Émilie Auclair estime que le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda et la direction de l'école D'Iberville auraient dû consulter les élèves. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Elle estime notamment que des consultations auraient pu être instaurées en amont l’an dernier, notamment dans le cadre de cours à la citoyenneté ou de formations sur le domaine de la sexualité.