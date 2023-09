Impossible d’évacuer Yellowknife en voiture électrique par manque d’infrastructures

Lorsque les autorités ont annoncé l’évacuation massive de Yellowknife, le 16 août, certains résidents ont dû laisser leur véhicule électrique (VE) derrière eux. Leur évacuation a eu lieu par avion ou par voiture à essence, car il n'y a pas assez de bornes de recharge rapide sur le trajet vers l’Alberta.

Darcy Edgar, un résident de Yellowknife, a dû opter pour un billet d’avion pour quitter la ville puisque sa voiture électrique n'aurait pas pu être rechargée durant le long trajet.

S’il y avait eu plus de stations de recharge, c’est certain que j’aurais considéré cette option.

J’adore ma voiture. Et si je vivais dans une ville comme Edmonton ou n’importe où au Sud, ce ne serait pas un problème, mais ici nous n’avons juste pas les infrastructures , indique-t-il.

En 2022, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avait annoncé une étude au sujet de l'installation d’une vingtaine de bornes de recharge. Il y en a seulement à Yellowknife et Hay River, ce qui représente une distance de 480 km, plus que ce que beaucoup de modèles de VE peuvent faire sans aucune recharge.

Darcy Edgar a dû acheter un billet d'avion afin de quitter Yellowknife au moment de l'évacuation. Photo : Radio-Canada

Les feux et l’évacuation de la communauté de Hay River, quelques jours seulement avant celle de la capitale ténoise, ont empêché l’accès à l’une des rares stations de recharge du territoire, ce qui a rendu impossible tout déplacement en VE vers le sud.

Normalement, mon camion peut parcourir environ 520 km ce qui me permet de me rendre jusqu’à Hay River, mais parce que Hay River était fermé, ce n’était pas possible de conduire jusqu’à la prochaine station de recharge , explique Ben Baird, qui réside à Yellowknife depuis 25 ans.

Il a donc dû évacuer toute sa famille avec son deuxième véhicule, une voiture à essence et laisser son camion électrique, un F-150 Lightning, à la maison.

S’il y avait eu une station de recharge à Fort Providence, par exemple, alors ça aurait été une évacuation facile pour quelques voitures électriques. Évidemment, si tout le monde en avait eu une, ça aurait été un point de congestion, je suppose , raconte-t-il.

Les bornes de recharge de niveau 3 sont les plus rapides. Cependant, il faut environ 45 minutes pour recharger une batterie à peu près 75 % et il serait difficile, selon le professeur au département de génie électrique et informatique à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), William G. Dunford, d’augmenter cette vitesse.

Le plus rapidement [vous chargez], le plus de courant vous avez de besoin et le plus vous avez besoin de dépenser sur les infrastructures de recharge , explique-t-il en ajoutant qu’il est encore plus coûteux de le faire dans un pays comme le Canada où les routes sont longues et les communautés éloignées les unes des autres.

Le professeur explique aussi qu’en cas de grande chaleur, comme ce fut le cas pour certains évacués qui ont dû traverser le brasier pour fuir vers l’Alberta, une voiture électrique bien conçue ralentirait d’elle-même afin de réduire les impacts sur la batterie et utiliser moins d’énergie.

Une recharge rapide d'une voiture électrique peut prendre entre 30 et 60 minutes alors qu'elle peut mettre plusieurs heures à charger avec des stations de recharge de niveau 1 ou 2. Photo : (Justin Tang/The Canadian Press)

La batterie sur une voiture électrique a tendance à se trouver sous le véhicule donc de conduire sur des braises enflammées peut être dangereux, mais c’est aussi vrai pour une voiture conventionnelle avec un réservoir à essence , précise William G. Dunford.

En décembre 2022, Ottawa annonçait une nouvelle réglementation qui oblige qu’un cinquième de la totalité des voitures, véhicules utilitaires sport et camions vendus au Canada en 2026 soient électrique.

L’objectif étant qu’en 2035, toutes voitures de tourisme neuves vendues au Canada soient électriques.

Avec des informations de La Presse canadienne