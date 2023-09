Le pop art s’invite au Musée des beaux-arts de Montréal

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) propose une incursion dans l’univers du pop art avec sa nouvelle exposition Pop la vie!, qui se déroule jusqu’au 24 mars prochain. Elle rassemble pas moins de 70 œuvres de ce courant artistique qui a marqué les années 1960 et 1970.

Avec ses couleurs vives, sa linéarité, ses éléments textuels et ses séries, le pop art est né en réaction à la culture populaire, à la consommation de masse et à l'influence grandissante des médias et de la technologie.

Les gens étaient bombardés par des images, des sons, des couleurs, des affiches. C’était vraiment un moment très intense en matière de vision et en matière de stimulation , explique Iris Amizlev, commissaire de l’exposition.

En mettant de l’avant des œuvres contrastées avec des messages directs, les artistes voulaient que le public puisse comprendre immédiatement leurs préoccupations, pour se démarquer de l’art en vogue à l’époque.

C’est venu après l’expressionnisme abstrait, qui était une exploration et une expression de soi. C’était un art très personnel, parfois jugé élitiste, et les artistes du pop art voulaient faire le contraire.

Le Québec n'a pas été épargné par la vague pop art.

Le pop art, toujours d’actualité

Avec Pop la vie!, le MBAM veut souligner les liens entre les inquiétudes d’il y 50 ans, et celles d’aujourd’hui.

Que ce soit le consumérisme, l’exploration de l’espace, la nouvelle technologie, la guerre, les sujets politiques, les enjeux sociaux… [Le pop art] peut ouvrir le débat et susciter des questionnements sur notre époque , estime Mary-Dailey Desmarais, conservatrice en chef du MBAM .

Parmi les quelque 70 œuvres présentées dans l’exposition, on trouve des créations des Québécois Pierre Ayot, Gilles Boivert, et Guy Monpetit, notamment.

Oui, c’est un phénomène qui est associé aux États-Unis et à l’Angleterre, mais il y avait certainement un fort intérêt et une forte pratique du pop art au Canada, et au Québec plus spécifiquement , explique Mme Desmarais.

C’était un moment très effervescent ici, au Québec, ajoute Mme Amizlev, soulignant que les années 1960 étaient aussi synonymes de Révolution tranquille. Et ça, c’est un élément que j’aimerais que le public retienne.

Avec les informations de Nabi-Alexandre Chartier