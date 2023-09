De plus en plus de nageurs du Nord privés de piscine

La piscine Port Hole de la municipalité de Marathon, au Nord-Ouest de l’Ontario est fermée, car elle nécessite des réparations qui coûteraient énormément d’argent, selon le maire de la ville. À Hearst et à Sudbury, des piscines sont fermées depuis la pandémie.

La piscine Port Hole a été fermée après une inspection de routine.

Cette année, le personnel a examiné la situation de plus près et a constaté que les poutres étaient beaucoup plus détériorées que nous le pensions. J'ai donc pensé qu'il serait bon que nous fassions appel à l'ingénieur des structures pour vérifier , déclare le maire de Marathon, Rick Dumas.

Un ingénieur a été recruté pour faire les estimations du coût des réparations.

Le maire explique que son travail a montré qu’il y avait beaucoup de dommages dans la partie structurelle de la piscine.

Nous avons pris ce rapport et avons décidé que la piscine restera fermée jusqu'à ce que nous décidions.

La réparation, qui prendrait deux ans, coûterait 5 millions de dollars.

La Ville envisage de plutôt construire un nouveau centre récréatif incluant une piscine, une patinoire et des salles de réunions.

La nouvelle attriste les résidents

C’est avec tristesse que Bill Loftus, président fondateur du Club de natation Marathon Silver Pike, a accueilli la nouvelle de la fermeture de Port Hole.

La piscine était devenue une partie importante de la qualité de vie des citoyens de la ville Marathon , dit-il.

Bill Loftus garde en mémoire de nombreux souvenirs de réunions de famille dans la piscine .

La piscine était un élément central de notre vie à Marathon. C’est une perte énorme.

Il a fait savoir que la plupart des sauveteurs de la région provenaient de notre programme de natation. La fermeture aura un impact pour toute la région , déplore-t-il.

Une situation semblable à Hearst et à Sudbury

À Hearst, la piscine municipale est fermée aussi depuis trois ans.

Le Conseil municipal a pris la décision de la fermer pendant la pandémie parce que les restrictions faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas l'ouvrir au public , explique Éric Picard, administrateur en chef de la ville de Hearst.

Nous sommes actuellement en train de faire une grande mise à jour, avec tout l'équipement mécanique, on travaille un petit peu sur l'esthétique aussi, ajoute-t-il.

De l'entraînement dans la piscine municipale Stéphane Lecours à Hearst. Cela fait trois ans que la piscine est fermée.

Les travaux de réparation avancent. La réouverture est prévue en décembre ou janvier prochain, selon M. Picard.

Il nous manque une composante du système d'échangeur d'air. On attend qu’elle arrive. La date espérée est le 11 décembre , souligne-t-il.

À Sudbury, la piscine Jeno Tihanyi de l’Université Laurentienne qui est aussi fermée depuis trois ans pour des problèmes structurels, le restera encore un moment selon un communiqué de l’établissement postsecondaire.

Du 31 juillet au 3 août, une équipe de la société torontoise Xradar qui se spécialise dans l’auscultation du béton a effectué des examens complets des murs et du sol de la piscine , indique le communiqué envoyé plus tôt cette semaine.

Un rapport final sera déposé en septembre, et permettra à l'Université de prendre une décision pour la suite.