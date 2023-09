Les plaidoiries sur la requête en faits similaires ont eu lieu vendredi après-midi au procès de Guillaume Corriveau. Ce dernier est accusé de leurre informatique sur près de 300 victimes.

La poursuite et la défense ont présenté leurs arguments au tribunal.

Selon la théorie de la poursuite, Guillaume Corriveau aurait utilisé le profil de Taylor Marsh pour approcher des adolescentes. Pour l'avocate de l'accusé, la majorité des séances de clavardage déposée en preuve ne prouvent pas une infraction criminelle.

De l'aveu même du ministère public en salle de cours, l'impact, c'est qu'il y a plusieurs chefs d'accusation où la preuve n'est pas complète, mentionne Me Emmanuelle Rheault. Si sa requête est accueillie, ça permet au ministère public de prendre des preuves sur certains chefs pour aller sur d'autres chefs d'infraction. Donc, ça pourrait, par preuves circonstancielles, compléter leur preuve.

Me Marie-Josée Guillemette, pour la poursuite, veut démontrer que les conversations, qui semblent banales sur les réseaux sociaux, s’imbriquent dans un tout, et que le but de Guillaume Corriveau était de leurrer des adolescentes.

La juge Fabi rendra sa décision sur la requête en faits similaires le 16 octobre prochain. C'est à ce moment que le procès se poursuivra au palais de justice de Sherbrooke.

Guillaume Corriveau pratiquait le notariat à Sherbrooke lorsqu’il a été arrêté en 2020.