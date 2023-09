Le ministère des Transports du Québec a annoncé des entraves « majeures » sur le réseau autoroutier métropolitain durant la longue fin de semaine de la fête du Travail, notamment dans l’ouest et le sud de l’île de Montréal.

Des travaux sont prévus sur le pont Honoré-Mercier, l’échangeur Saint-Pierre, l’autoroute 13 nord à Laval et l’autoroute 40 ouest à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ces secteurs sont à éviter, selon le ministère.

Le pont Honoré-Mercier

Les travaux qui étaient prévus la semaine dernière sur le pont Honoré-Mercier et qui avaient été annulés en raison de contraintes opérationnelles reprendront dès ce week-end. Le pont sera ainsi complètement fermé en direction de Montréal et en contresens (une voie par direction) en direction de la Rive-Sud du samedi, 4 h, au lundi, 22 h. L’entrée en provenance de la rue Airlie demeure cependant ouverte.

Ouvrir en mode plein écran Carte des entraves sur le pont Honoré-Mercier. Photo : Ministère des Transports du Québec

L’échangeur Saint-Pierre

La bretelle qui relie la route 138 du pont Honoré-Mercier à l’autoroute 20 ouest (vers la 1re avenue et l’aéroport Montréal-Trudeau) sera fermée à compter de samedi à 1 h jusqu’à lundi matin, 5 h.

Un détour est possible via la bretelle sur l’autoroute 20, à la sortie 65, au niveau du boulevard Angrignon, permettant d’effectuer un demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue. Un risque de congestion est donc à prévoir dans ce secteur.

À noter aussi que des travaux causeront des entraves à la route 138 en direction est : deux voies sur trois seront fermées entre la rue Clément et l’échangeur Saint-Pierre à partir de samedi matin à 7 h jusqu’à dimanche soir, 23 h.

Ouvrir en mode plein écran Carte des entraves sur l'échangeur Saint-Pierre. Photo : Ministère des Transports du Québec

Autoroute 13 (Laval)

À compter de 23 h samedi, l’autoroute 13 nord sera complètement fermée jusqu’à 5 h lundi entre la sortie 12 (boulevards Samson et Notre-Dame) et l’entrée suivante. La circulation sera déviée sur la voie de desserte.

Une fermeture partielle de deux voies sur trois aura également lieu entre les boulevards Samson et Notre-Dame presque toute la journée de samedi, de 7 h à 23 h.

Le ministère prévient que de la congestion est à prévoir dans le secteur en journée samedi et dimanche.

Ouvrir en mode plein écran Carte des entraves sur l'autoroute 13. Photo : Ministère des Transports du Québec

Autoroute 40 ouest

Un tronçon de l’autoroute 40, à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l’ouest de Montréal, sera fermé à plusieurs reprises ce week-end, notamment entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants et autoroute 20 ouest) et l’entrée suivante. Ce tronçon sera inaccessible de vendredi soir, 23 h, à samedi matin, 8 h, et ensuite de samedi soir, 23 h, jusqu’à dimanche matin, 9 h, et enfin de dimanche soir, 22 h, à lundi matin, 5 h. La circulation sera déviée sur la voie de desserte.

L’entrée de l’autoroute à la hauteur du chemin des Pins sera également fermée par défaut durant ces heures.

Ouvrir en mode plein écran Carte des entraves sur l'autoroute 40. Photo : Ministère des Transports du Québec

Autoroute 50 à Mirabel

Depuis jeudi soir, des travaux de réfection ont lieu sur trois ponceaux sous l’autoroute 50 (Guy-Lafleur), à proximité de l'échangeur avec l'autoroute 15 (des Laurentides) à Mirabel, dans l’ouest de l’île.

Les interventions, prévues jusqu’en décembre, seront réalisées de jour et de nuit. Les fermetures complètes seront réalisées la nuit afin de limiter les répercussions du chantier pour les transports lourds et les travailleurs de l'Aéroport international de Montréal-Mirabel, précise le ministère. Les automobilistes devront ainsi prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination en raison de possibles congestions.